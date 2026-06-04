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“16세·17세 소녀들의 ‘당돌한’ 반란”… 프로당구 LPBA 뒤흔든 ‘10대 돌풍’

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권준영 기자 kjykjy@segye.com
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LPBA 최연소 이승희·신예 한지혜, 나란히 Q라운드 통과
4일 김예은·김다희와 맞대결…강호들 상대로 또 한 번 이변 도전

프로당구 LPBA 무대에 ‘10대 돌풍’이 불어 닥쳤다. 만 16세 이승희와 17세 한지혜가 나란히 예선(Q라운드)을 통과하며 본선 128강 진출에 성공했다.

 

2009년생 이승희 선수. 프로당구협회(PBA) 제공
2009년생 이승희 선수. 프로당구협회(PBA) 제공

4일 프로당구협회(PBA)에 따르면, 전날 강원 정선군 하이원리조트 그랜드호텔 컨벤션타워에서 열린 2026~2027시즌 2차 투어 ‘국민의 행복쉼터 하이원리조트 PBA-LPBA 챔피언십’ 여자부 LPBA Q라운드에서 두 선수는 접전 끝에 승리를 거두며 생애 첫 본선 무대를 밟았다.

 

2009년생으로 이번 시즌 LPBA 최연소 선수인 이승희는 민정희를 13-11로 꺾고 128강 진출권을 따냈다. 지난 개막전에서는 Q라운드 탈락의 아픔을 겪었지만, 두 번째 도전 만에 본선행 티켓을 거머쥐며 가능성을 입증했다.

 

2008년생 한지혜도 극적인 승부를 연출했다. 김혜정과의 경기에서 15-14, 단 1점 차 승리를 거두며 128강에 합류했다. 두 선수 모두 이번 시즌 LPBA 트라이아웃을 통과해 프로 무대에 입성한 신예들이다.

 

이들의 다음 상대는 만만치 않다. 이승희는 4일 오전 김예은과 맞붙고, 한지혜는 같은 날 오후 김다희를 상대한다. 프로 무대 데뷔 첫 본선에서 강호들을 상대로 또 한 번 이변을 만들어낼 수 있을지 관심이 쏠린다.

 

2008년생 한지혜 선수. 프로당구협회(PBA) 제공
2008년생 한지혜 선수. 프로당구협회(PBA) 제공
최봄이 선수. 프로당구협회(PBA) 제공
최봄이 선수. 프로당구협회(PBA) 제공
김사랑 선수. 프로당구협회(PBA) 제공
김사랑 선수. 프로당구협회(PBA) 제공

한편 이날 열린 다른 경기에서는 LPBA 초대 챔피언 김갑선이 최보비를 17-12로 꺾고 본선에 올랐다. 김사랑도 이예슬을 20-7로 완파하며 128강 진출에 성공했다. 반면 최봄이는 최지영2에게 12-19로 패하며 첫 경기에서 탈락의 고배를 마셨다.

 

대회 2일 차인 4일에는 LPBA 128강과 64강 경기가 연이어 진행된다. 128강부터는 디펜딩 챔피언 김가영을 비롯해 김민아, 스롱 피아비, 강지은, 이미래 등 정상급 선수들이 출격한다.

권준영 기자

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