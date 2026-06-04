‘오평산단·석적 하이패스IC’ 이끈 김재욱, 칠곡군수 재선 [6·3의 선택]

김재욱 칠곡군수가 제9회 전국동시지방선거에서 재선에 성공했다. 김 군수는 더불어민주당 김시환 후보를 제치고 군민들의 선택을 받았다.

이번 결과는 지난 4년간 추진해 온 주요 현안 사업과 군정 성과에 대한 긍정적인 평가와 함께 지역 발전을 계속 이어가라는 군민들의 재신임으로 해석되고 있다.

민선 8기 동안 김 군수는 석적 하이패스IC 사업의 물꼬를 트고 북삼 오평산업단지 조성 기반을 마련했다. 교육발전특구 지정과 대규모 공모사업 유치를 통해 지역 발전의 토대를 다져왔다.

김 군수는 당선이 확정된 직후 발표한 소감을 통해 “이번 선거 결과를 저 김재욱 개인에 대한 지지가 아니라 칠곡의 변화와 발전을 멈추지 말라는 군민 여러분의 준엄한 명령으로 받아들이겠다”고 밝혔다. 그는 선거운동 기간 동안 군민들로부터 가장 많이 들은 말로 “시작한 일은 끝까지 해주이소”, “지금 하고 있는 일 잘 추진해 주이소”, “칠곡 발전이 멈추면 안 된다”를 꼽으며 “군민들의 뜻을 가슴 깊이 새기고 군정을 이끌어 가겠다”고 말했다.

그러면서 “선거 과정에서 나뉘었던 마음을 하나로 모아 화합과 통합의 군정을 펼치겠다”며 “갈등과 대립을 넘어 더 큰 칠곡, 더 나은 칠곡을 만들어 가겠다”고 밝혔다.

김 군수는 앞으로 4년 동안 북삼 오평산업단지 착공과 기업 유치, 양질의 일자리 창출, 정주여건 개선, 생활인구 확대 등을 통해 군민들이 일상에서 변화를 체감할 수 있는 성과를 만드는 데 행정력을 집중한다. 석적 하이패스IC 건설을 비롯한 주요 현안 사업을 차질 없이 추진하고 교육·돌봄 환경 개선을 통해 지속 가능한 성장 기반을 더욱 강화해 나갈 방침이다.

마지막으로 김 군수는 “지난 4년이 칠곡의 오랜 숙원사업을 해결하고 지역 발전의 기반을 다지는 시간이었다면 앞으로의 4년은 기업 유치와 일자리 창출, 정주 여건 개선 등 군민들이 일상에서 체감할 수 있는 성과를 만드는 데 모든 역량을 쏟겠다”고 말했다.