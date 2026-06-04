EBS "6월 모평 수학, 작년 수능과 유사…중상위권 고루 변별"

"일부 문항 까다로워" 공통과목 22번 '초고난도'…EBS 연계율 50%

4일 시행된 2027학년도 대학수학능력시험(수능) 6월 모의평가 수학 영역은 작년 수능과 비슷한 수준으로 출제된 것으로 평가됐다.



EBS 수학 대표 강사인 남치열 백석고 교사는 이날 정부세종청사에서 열린 6월 모의평가 수학 영역 출제경향 브리핑에서 "전반적으로 작년 수능과 유사한 수준에서 출제된 것으로 분석된다"며 "개념 이해를 바탕으로 한 출제 기조는 유지하면서 변별력도 확보했다"고 밝혔다.

2027학년도 대학수학능력시험 6월 모의평가가 열린 4일 대구 동구 청구고등학교에서 고3 수험생들이 시험 준비를 하고 있다. 연합뉴스

남 교사는 "중·상위권 학생들을 고루 변별할 수 있는 문항들이 다수 출제됐다"면서 "종합적으로 이해하고 분석하는 능력이 필요한 문항들이 있어 일부 문항은 까다롭게 느낄 수 있다"고 말했다.



그러면서 "수학이 전반적으로 쉬웠다고 보기는 어렵고, 기존의 출제 기조가 유지됐다는 점에서 작년과 유사하다"고 강조했다.



작년 수능에서 수학 표준점수 최고점은 139점으로 역대 최저 기록을 썼다. 평이했던 전년(140점)보다도 1점 낮아 '물수학'이란 평가도 받았다.



다만 표준점수 만점자는 감소하면서 최상위권 변별력은 더 강화됐다는 분석도 나왔었다.



표준점수는 개인의 원점수가 평균 성적과 얼마나 차이 나는지를 보여주는 점수다. 통상 시험이 어려워 평균이 낮으면 표준점수 최고점이 상승하고, 시험이 쉬우면 하락한다.



EBS는 비교적 변별력이 높은 문항으로 공통과목 22번(수학Ⅰ)과 21번(수학Ⅱ), 확률과통계 28번, 미적분 28번, 기하 28번 문항을 꼽았다.



특히 남 교사는 '귀납적으로 정의된 수열에서 각 항이 만들어지는 규칙을 발견'해야 하는 공통과목 22번을 초고난도 문항으로 지목했다.



EBS 연계율은 50%였다. 공통과목인 수학Ⅰ에서 6문항, 수학Ⅱ에서 5문항씩 총 11문항이 연계됐다.



선택과목인 확률과통계, 미적분, 기하에서는 4문항씩 연계 출제됐다.



남 교사는 "작년 수능과 유사하게 전반적으로 계산량이 많지 않다는 특징을 보였다"며 "불필요한 개념으로 실수를 유발하는 문항도 없었다"고 분석했다.

<연합>