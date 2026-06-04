포포라보, ‘Beautiful Mint Life 2026’ 공식 스폰서 참여

뷰티풀 민트 라이프 2026 행사 내 포포라보 브랜드 스폰서 부스 내부(사진 제공=포포라보)

프리미엄 비건 브랜드 ‘포포라보(PAW PAW LABO)’가 뮤직 페스티벌 ‘Beautiful Mint Life 2026’에 공식 스폰서로 참여해 현장 부스를 운영했다.

포포라보는 지난 5월 30일과 31일 서울 문화비축기지에서 개최된 이번 페스티벌에서 ‘Scent Your Moment’를 콘셉트로 한 브랜드 팝업 부스를 선보였다. 이번 부스는 포포라보의 시그니처 향을 중심으로 관객들이 페스티벌의 순간을 기억할 수 있도록 기획됐다.

부스 공간은 비치 리조트의 무드를 디자인으로 풀어냈다. 밝고 이국적인 연출과 포토제닉한 요소가 어우러진 공간은 관객들에게 일상 속 휴양지 같은 분위기를 제공하고 브랜드 아이덴티티를 소개했다.

뷰티풀 민트 라이프 2026 행사 내 포포라보 브랜드 스폰서 부스 외부(사진 제공=포포라보)

현장에서는 타임어택 모자 증정 이벤트, 100% 당첨 럭키 이벤트, 베스트 포토제닉 이벤트 등 다양한 관객 참여형 프로그램도 진행됐다. 또한 주요 제품을 경품으로 제공해 관객들이 제품과 브랜드 감성을 직접 경험할 수 있도록 했다.

포포라보 관계자는 “Beautiful Mint Life 2026을 통해 포포라보만의 시그니처 향과 브랜드 감성을 현장에서 직접 선보일 수 있었다”며 “앞으로도 소비자들이 일상 속에서 포포라보의 감각적인 무드를 경험할 수 있는 오프라인 활동을 지속 확대해 나갈 계획”이라고 말했다.

한편 포포라보는 지난 5월 더현대 서울의 클린뷰티 전문 스토어 ‘비클린’ 매장 내 팝업 스토어를 선보였으며, 지속적으로 오프라인 접점을 확대할 방침이다.