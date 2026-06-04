6·3 지방선거 부산지역 개표 결과 시장·구청장·시의원 선거에서 유권자 선택이 엇갈리는 교차투표 흐름이 뚜렷하게 나타났다.
4일 지역 정가에 따르면 부산시장 선거에서는 더불어민주당 전재수 당선인이 16개 구·군 가운데 11곳에서 국민의힘 박형준 후보를 앞섰다.
전 당선인은 낙동강 벨트인 북구·사하구·강서구·사상구를 비롯해 해양수산부 이전 효과가 기대된 동구, 원도심인 영도구와 부산진구·동래구, 연제구·남구·기장군 등에서 박 후보보다 높은 득표율을 기록했다.
반대로 박 후보가 앞선 곳은 중구·서구·해운대구·금정구·수영구 등 5곳이었다.
그러나 하위 선거로 내려가면 표심이 다르게 움직였다.
기초단체장 선거에서는 민주당이 7곳, 국민의힘이 9곳을 차지했다.
시의원 지역구 선거에서는 국민의힘이 42석 가운데 34석을 가져갔고, 민주당은 8석을 얻는 데 그쳤다.
동구, 부산진구, 동래구, 연제구 4곳에서는 전재수 후보가 득표율 1위를 기록했지만, 같은 지역의 구청장 선거에서는 비교적 큰 차이로 국민의힘 후보가 당선됐다.
동구에서 전재수 후보는 49.82%를 얻어 박 후보(48.68%)를 앞섰지만, 동구청장 선거에서는 국민의힘 강철호 후보가 51.01%로 당선됐다.
동구 시의원 2개 선거구도 국민의힘 후보가 싹쓸이했다.
부산진구 역시 시장 선거에서는 전 당선인이 50.54%로 박 후보(47.60%)를 앞섰지만, 구청장 선거에서는 국민의힘 김영욱 후보가 51.11%로 당선됐다.
부산진구 시의원 4개 선거구 중 3곳도 국민의힘이 차지했다.
연제구에서도 전 당선인이 49.89%로 박 후보(48.42%)를 앞섰지만, 구청장 선거에서는 국민의힘 주석수 후보가 56.37%로 승리했다.
북구는 이번 선거에서 가장 복합적인 표심을 보였다.
시장 선거에서는 전 당선인이 56.02%를 얻어 박 후보를 크게 앞섰고, 북구청장 선거에서도 민주당 정명희 후보가 52.19%로 당선됐다.
하지만 동시에 치러진 부산 북구갑 국회의원 보궐선거에서는 무소속 한동훈 후보가 42.96%를 얻어 민주당 하정우 후보(41.26%)와 국민의힘 박민식 후보(15.76%)를 제치고 당선됐다.
시의원 선거에서는 북구 4개 선거구 가운데 3곳을 국민의힘이 가져갔다.
지역 정치권 관계자는 "부산시장 선거에는 큰 정치 구도와 인물론이 작용했고, 구청장·시의원 선거에는 현직 평가, 지역 조직력, 생활권 현안이 더 크게 반영된 것 같다"고 말했다.
<연합>