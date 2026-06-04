계란값 상승에 대형마트 '1인 1판' 제한…태국산 판매도 검토

이마트·롯데마트, 행사 계란 10일까지 구매 제한

계란 가격 오름세가 지속되면서 대형마트가 할인 행사 가격으로 공급하는 계란에 대해 '1인당 1판'으로 구매 제한을 걸었다.



4일 유통업계에 따르면 이마트와 롯데마트 등 국내 주요 대형마트는 오는 10일까지 할인된 가격으로 풀리는 계란에 인당 구매 제한을 적용하고 있다.

서울 시내의 한 대형마트에 진열된 계란. 연합뉴스

이마트는 '이맛란(30구·특란·국산)', 롯데마트는 '행복생생란(30구·특란·국산)'을 6천원대에 1인 1판 제한으로 판매 중이다.



모두 농림축산식품부가 장바구니 물가 부담을 낮추기 위해 일부 할인을 지원하는 협업 제품이다.



트레이더스의 경우 기본적으로 구매 제한이 없으나 점포 재고 상황에 따라 1인 2판 구매 제한을 실시하고 있다.



유통업계 관계자는 "보다 많은 고객에게 할인 혜택을 제공하고자 행사 상품에 한해 구매 제한을 두고 운영 중"이라고 설명했다.



고병원성 조류인플루엔자(AI) 여파로 계란 공급이 줄어들면서 가격 상승세는 이어지고 있다.



한국농수산식품유통공사(aT)에 따르면 전날 국내산 특란 30구의 전국 평균 소매 가격은 7천472원으로 한 달 전보다 4.1% 올랐다.



상대적으로 저렴한 가격에 계란을 구매하려는 수요가 늘면서 이마트 '이맛란' 온라인 재고는 일시 품절된 상태다.



이마트와 롯데마트는 정부가 계란값 안정을 위해 수입하는 태국산 신선란 물량을 판매하는 방안을 검토하고 있다.



이들 마트는 그동안 국내산 계란만 판매해왔고, 태국산 신선란을 판매하게 되면 처음으로 수입산 신선란을 판매하게 되는 것이다.



앞서 홈플러스는 지난 4월부터 태국산과 미국산 계란을 판매한 바 있고, 롯데슈퍼도 지난달 미국산 계란을 판매했었다.

<연합>