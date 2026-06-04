이 대통령, ‘투표용지 부족’ 선관위 강력 질타 “납득 힘든 허점, 명확한 책임 물어야”

이재명 대통령이 4일 청와대에서 열린 수석보좌관회의에서 발언하고 있다.연합뉴스

이재명 대통령은 6·3 지방선거 이튿날인 4일 수석보좌관 회의를 주재하고, 선거 과정에서 불거진 투표용지 부족 사태에 대해 선관위를 강하게 질타했다.

이 대통령은 “민주공화국에서 무엇보다 철저해야 할 선거 관리에 납득하기 쉽지 않은 허점이 발생한 점에 대해 매우 큰 유감을 표한다”고 소회를 밝혔다.

실제로 본투표일이었던 3일, 서울 송파구 잠실7동 제2투표소 등 일부 지역에서는 투표용지가 부족해 투표 시간이 오후 10시까지 연장되는 초유의 혼란이 발생했다.

이 대통령은 “모든 국가기관은 국민의 신성한 참정권 행사 과정에 조금의 빈틈도 없도록 만반의 준비를 다해야 할 책무가 있다”며 “그럼에도 아쉽게 어제 서울 일부 지역에서 투표용지 부족으로 주민들이 큰 혼란과 불편을 겪었다”고 지적했다.

이어 관계기관을 향해 강력한 조치를 지시했다. 이 대통령은 “관계기관은 행정부가 가진 권한과 책임을 모두 사용해서 문제발생 이유를 명확하게 밝히고, 또 책임질 것이 있다면 명확하게 책임을 물어야 할 것”이라고 강조했다. 또한 “국민의 참정권이 한치라도 훼손되는 일이 다시는 발생하지 않도록 신뢰할 만한 적절한 대책을 조속히 마련해달라”고 당부했다.

한편 이 대통령은 서울시장 선거에서 국민의힘 오세훈 후보가 당선된 점 등을 의식한 듯, 여야의 상징색이 어우러진 ‘통합 넥타이’를 매고 협치의 메시지를 던지기도 했다.

이 대통령은 “소속 정당의 여부와 관계 없이 새로 선출된 지방정부와 적극 협력할 것”이라며 “선거 과정에서의 경쟁이 어떠했든 여야는 모두 주권자를 대리해 국민의 삶을 지키고 국가의 더 나은 내일을 개척해야 할 동반자들”이라고 규정했다.

끝으로 “이제 선거가 끝난 만큼 정치권도 주권자가 명령한 실질적인 민생 개선과 지역균형 발전, 국민통합에 힘을 모아달라”며, 취임 2년차를 맞아 공직자들에게도 “신발 끈을 다시 한번 단단히 묶고 국정 속도 배가에 총력을 기울여달라”고 요청했다.