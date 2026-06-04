李대통령 "국민 뜻 겸허히 받들 것…선거관리 허점 책임 물어야"

"소속정당 여부 관계없이 새로 선출된 지방 정부와 적극 협력"

선관위 투표용지 부족 사태엔 "관계기관 권한 모두 사용해 원인 밝혀야"

"오늘로 취임 1주년…공직자들 신발 끈 묶고 국정속도 배가 총력"

이재명 대통령은 6·3 지방선거 이튿날인 4일 "정부는 지방선거에 담긴 국민의 뜻을 겸허하게 받들 것"이라고 소회를 밝혔다.



이 대통령은 이날 청와대에서 주재한 수석보좌관 회의 모두발언에서 "지방선거는 끝났다. 당선된 분들에 축하를 드리고, 아쉬운 결과를 안게 된 분들에게 위로의 말씀을 드린다"며 이같이 말했다.

이재명 대통령이 4일 청와대에서 열린 수석보좌관회의에 입장하고 있다. 연합뉴스

특히 이 대통령은 "소속 정당의 여부와 관계 없이 새로 선출된 지방정부와 적극 협력할 것"이라고 강조했다.



그러면서 "선거 과정에서의 경쟁이 어떠했든 여야는 모두 주권자를 대리해 국민의 삶을 지키고 국가의 더 나은 내일을 개척해야 할 동반자들"이라며 "이제 선거가 끝난 만큼 정치권도 주권자가 명령한 실질적인 민생 개선과 지역균형 발전, 국민통합에 힘을 모아달라"고 당부했다.



이는 최대 승부처로 꼽혔던 서울시장 선거에서 국민의힘 오세훈 후보가 당선된 것을 염두에 둔 메시지로 풀이된다.



이날 이 대통령은 붉은 색과 푸른색이 교차하는 사선 무늬 넥타이를 매고 회의에 참석했다. 여야의 상징색이 어우러져 있어서 '통합 넥타이'라고 불리기도 한다.



이 대통령은 "오늘로 취임 1주년이 됐다. 이제부터 국민주권 정부 2년차 임기가 시작된 것"이라며 "모든 국민의 마음을 모아 국민 삶의 진전과 대한민국 발전에 온 힘을 쏟겠다. 공직자들도 신발 끈을 다시 한번 단단히 묶고 국정 속도 배가에 총력을 기울여달라"고 요청했다.



한편 이 대통령은 선거 과정에서 불거진 투표용지 부족 사태에 대해서도 "민주공화국에서 무엇보다 철저해야 할 선거 관리에 납득하기 쉽지 않은 허점이 발생한 점에 대해 매우 큰 유감을 표한다"며 선관위를 질타했다.



이 대통령은 "모든 국가기관은 국민의 신성한 참정권 행사 과정에 조금의 빈틈도 없도록 만반의 준비를 다해야 할 책무가 있다"며 "그럼에도 아쉽게 어제 서울 일부 지역에서 투표용지 부족으로 주민들이 큰 혼란과 불편을 겪었다"고 지적했다.



이어 "관계기관은 행정부가 가진 권한과 책임을 모두 사용해서 문제발생 이유를 명확하게 밝히고, 또 책임질 것이 있다면 명확하게 책임을 물어야 할 것"이라며 "국민의 참정권이 한치라도 훼손되는 일이 다시는 발생하지 않도록 신뢰할 만한 적절한 대책을 조속히 마련해달라"고 지시했다.

<연합>