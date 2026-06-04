배수로 확대에 냉방비 지원… 경북도, 산불 이재민 임시주택 점검

행안부·산림청 합동 점검



배수로 정비 등 34건 조치 완료

한전과 냉방비 최대 40만원 지원

경북도가 여름철 집중호우와 폭염에 대비해 청송군 산불 피해 주민이 거주하는 임시조립주택과 무더위쉼터를 찾아 현장을 점검했다.

도는 4일 청송군 진보면 이촌리 임시조립주택과 무더위쉼터에서 행정안전부·산림청과 여름철 안전관리 현장점검을 실시했다. 여름철 우기를 앞두고 임시조립주택에 거주 중인 산불 피해 주민의 안전 확보와 온열질환 대응체계를 확인하기 위해서다.

경북도청.

점검단은 임시조립주택의 옹벽과 배수로 등 산사태 예방시설 상태와 주민 대피체계, 비상 연락망을 확인했다. 폭염으로 인한 생활 불편이 발생하지 않도록 전기시설과 냉방기 작동 상태를 살폈다.

이보다 앞선 지난 4월 도는 관계 기관과 임시조립주택 내외부의 위험 요소와 주민 불편 사항을 점검했다. 개선이 필요하다고 확인된 34건은 배수로 확대·정비와 지반침하 보수, 소방설비·차단기 수리 등 조치를 완료했다.

지난 2월에는 임시조립주택 전기시설 안전 점검을 마쳤고, 5월부터는 냉방기 정상 가동 여부를 사전점검하고 있다. 한국전력공사와 협력해 세대별 월 최대 40만원까지 전기요금도 지원해 이재민이 폭염 기간에도 냉방기기를 부담 없이 사용할 수 있도록 돕는다.

황명석 도 행정부지사는 “여름철 폭염과 집중호우에 대비해 임시조립주택 이재민의 안전을 최우선으로 현장 중심의 대응체계를 강화하고 있다”며 “이재민이 안전하고 불편 없이 생활할 수 있도록 세심하게 지원하겠다”고 말했다.