기자회견 열고 보수 개편 예고…"이번 선거, 보수 재건하라는 국민 명령"

"공소 취소 저지로 내 역할 시작할 것"

6·3 부산 북갑 국회의원 보궐선거에서 승리한 무소속 한동훈 당선인은 국민의힘 장동혁 대표를 비롯한 당권파를 정조준하며 보수 진영 개편에 나설 것을 예고했다.

무소속 한동훈 부산 북갑 국회의원 당선인이 4일 부산 북구 선거사무소에서 당선이 확정된 후 인터뷰 하고 있다. 연합뉴스

한 당선인은 4일 부산 북구 선거사무소에서 진행한 기자회견에서 "지금 국민의힘을 마치 대표하는 것처럼 보이는 당권파의 언행들은 보수 정당이 가져온 품격이나 실력에 맞지 않는다"며 "그런 부분을 이제는 반성하고 방향을 제대로 잡아야 한다고 생각한다"고 답했다.



그는 "지금까지 보수 정치가 정치세력의 이익과 정치공학을 앞장세운 면이 없지 않다"며 "먼저 왜 정치를 하는지에 대한 공감대를 통해 보수를 재건할 수 있으면 좋겠다. 그것이 지금 이 선거를 통해 드러난 시대정신이라 생각한다"고 강조했다.



한 당선인은 이번 지방선거와 국회의원 재보궐선거 결과에 대해서도 "국민들께서 대단히 현명하고 위대하다고 생각한다. 보수 정당을 완전히 버리지도 않으면서, 보수 정당의 의미 있는 승리가 난 곳을 보면 보수 재건의 방향성에 공감하는 분에게 의외의 승리를 안겨준 것 같다"며 "보수가 퇴행하는 걱정을 극복해내고 보수를 재건하라는 국민의 명령이 담겨 있다고 생각한다"고 평가했다.



이어 "이재명 민주당 정권에 대해서도 의미 있는 경고를 해주셨다고 생각한다"며 "공소 취소와 같은 협잡을 시민들이 어떻게 판단하는지 평가받아보겠다는 얘기를 선거운동 기간 내내 했다. 그 점을 제대로 받아들이라고 저는 경고한다"고 강조했다.



한 당선인은 국민의힘 복당에 관한 질문에는 "제가 부당하게 제명된 날 반드시 돌아간다는 말씀을 드렸다. 이번 선거 승리도 그 약속을 실천하는 과정이라고 보면 되겠다"고 답했다.

4일 서울 여의도 국민의힘 당사에서 당 관계자들이 국회의원 재보궐선거 부산 북구갑에서 무소속 한동훈 후보의 당선 소식을 보고 있다. 연합뉴스

그러면서 "국민의힘 다수 의원도 보수 재건의 방향이 분명히 필요하고 그 과정에서 제가 제시한 보수 재건의 명분이나 대의에 공감하는 분이 굉장히 많다는 것을 느끼고 있다. 이번 선거에서 드러난 민심을 바탕으로 보수는 재건될 것"이라고 했다.



한 당선인은 상임위원회 등 의정 활동 계획에 관한 질문에는 "제 승리가 공소 취소에 대한 명백한 경고가 될 것이라는 말씀을 드렸다. 그 점을 저지하는 것에서 제 역할을 시작해야 할 것 같다"며 "이재명 정권은 이번 선거에서 분명히 드러난 민의를 오판하지 말아야 한다"고 거듭 지적했다.



한 당선인은 이날 오전 북구 구포시장을 찾아 상인들에게 당선 감사 인사를 했다. 그는 이날 오후에도 북구 전역을 돌며 시민들에게 인사할 예정이다.

<연합>