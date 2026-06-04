'방송 중단' 임성근, 안성재 겨냥?…"저흰 발레파킹 안해"

임성근 셰프가 식당 개업을 앞두고 근황을 전했다.

임성근은 3일 자신의 유튜브 채널에서 경기 파주시에 오픈 예정인 돼지 짜글이 전문점을 공개했다.

임성근. 유튜브 캡처

임성근은 식당 내부와 주차 시설을 소개하며 "많은 분들이 주차 때문에 애 먹으면 힘들지 않느냐"며 건물의 앞뒤 편과 길 건너 공터를 임대해 주차장으로 활용할 계획이라고 했다.

이어 "저희는 발레파킹 이런 거 안 한다"고 강조했다.

이에 일각에서 최근 안성재가 운영하는 고급 식당인 '모수서울'에서 발생한 발레파킹 사고를 겨냥한 발언이 아니냐는 주장이 제기됐다.

앞서 '모수서울'은 와인 바꿔치기 의혹에 이어 발레파킹 사고 보상 구설에 올랐다.

지난해 12월 식당을 찾은 손님 A의 차량을 몰던 대리주차 기사가 눈 쌓인 내리막길을 내려오다 미끄러지면서 벽을 들이받았고, 차량은 반 바퀴를 회전한 뒤에야 멈춰 섰다.

사고 직후 모수 측 관계자는 A에게 원만한 사고 처리를 약속했고, 대리주차 업체는 초기 차량 수리비 명목으로 정비소에 2000만원을 지급했다.

하지만 수리 과정에서 수리비 견적이 7000만원으로 올랐지만 추가 수리비가 지급되지 않았고, A는 반년 가까이 자신의 차를 되찾지 못하고 있다고 주장했다.

한편 '흑백요리사2'에 출연해 인기를 끈 임성근은 올 초 자신의 유튜브 채널을 통해 과거 음주운전으로 세 차례 처벌받은 사실을 공개하며 논란에 휩싸였다.

이후 판결문을 통해 1998년과 1999년 두 차례의 도로교통법 위반 사실과 과거 주차 문제로 쌍방 폭행으로 벌금을 낸 사실이 추가로 알려지면서 여론은 악화됐다.

결국 임성근은 모든 방송활동을 전면 중단했다.

<뉴시스>