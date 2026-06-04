얼쑤∼ 열흘간 전국은 국악 선율로 물든다

문화체육관광부는 5일 서울 국립국악원 예악당에서 ‘제2회 국악의 날’ 기념식(포스터)을 개최한다고 4일 밝혔다.



국악의 날은 ‘국민과 함께 즐긴다’는 의미의 ‘여민락(與民樂)’이 세종실록에 처음 기록된 날을 기리는 기념일이다. 국악방송을 통해 생중계되는 기념식에서는 충북 영동군과 김창환 강원도립국악관현악단 예술감독이 지역 국악 진흥에 기여한 공로로 문체부 장관 표창을 받는다.

국립무용단의 ‘고무악’ 공연과 경기시나위오케스트라, 소리꾼 박애리, 인천시교육청 국악합창단의 ‘우리가 원하는 우리나라’ 등 축하공연도 기념식에서 펼쳐진다.



문체부는 5∼14일을 ‘국악 주간’으로 지정하고, 전국 각지에서 국민과 함께 국악을 즐기는 다양한 행사를 연다.



5일 서울 광화문광장에서는 800여명이 참여하는 합동길놀이와 고싸움이 재현되고, 5∼6일에는 서울돈화문국악당에서 국악의 미학을 탐구하는 ‘돈화문 국악위크’가 열린다. 서울숲 야외무대에선 8∼11일 ‘대한민국 전통연희축제’가, 11∼12일에는 국립국악원 예악당에서 ‘종묘제례악’과 ‘사직제례악’으로 구성된 ‘왕의 제단, 백성의 무대’가 마련된다. 이밖에 인천과 세종, 광주, 부산 등 전국 각지에서도 50여회 공연과 교육·기념행사가 열린다.