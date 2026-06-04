“아프다고 연차 쓰더니 카페?” 논란에…송은이 “연차는 정당한 권리”

방송인 겸 연예 기획사 대표인 송은이가 직장인들의 연차 사용을 둘러싼 갈등에 대해 자신의 생각을 밝혔다.

유튜브 채널 ‘비보티비’ 캡처

지난 3일 유튜브 채널 ‘비보티비’에는 ‘아파서 연차를 썼는데 동료에게 연락이 왔다’라는 제목의 영상이 공개됐다. 이날 송은이는 김숙과 함께 시청자들의 사연을 바탕으로 직장 내 갈등 상황을 분석하는 시간을 가졌다.

사연자는 몸 상태가 좋지 않아 당일 연차를 사용한 뒤 집에서 휴식을 취했다. 이후 저녁 무렵 컨디션이 회복돼 집 근처 카페에 다녀왔고, 해당 사진을 사회관계망서비스(SNS)에 올렸다가 예상치 못한 반응을 접했다.

동료가 “아프다더니 카페는 갔냐”라는 메시지를 보낸 것이다. 사연자가 “조금 괜찮아져서 바람을 쐬러 나왔다”고 설명하자, 동료는 “오늘 네 업무까지 처리하느라 힘들었는데 SNS를 보니 괜히 얄밉더라”고 솔직한 심정을 털어놨다.

유튜브 채널 ‘비보티비’ 캡처

이를 두고 김숙은 사연자의 책임이 더 크다고 판단했다. 갑작스러운 연차 사용 자체는 문제가 아니지만, 동료 입장에서 오해할 만한 행동은 피하는 것이 좋았다는 의견이었다.

반면 직원을 둔 회사 대표의 입장인 송은이는 보다 근본적인 문제를 짚었다. 그는 “연차는 개인이 정당하게 사용할 수 있는 권리”라며 “아프든 다른 이유가 있든 연차를 사용했다는 사실 자체를 문제 삼아서는 안 된다”고 말했다.

송은이는 동료가 연차 사용을 두고 불만을 제기한 부분에 대해 “본인도 연차를 사용할 수 있는 상황인데 다른 사람의 연차 사용을 두고 딴지를 거는 것은 적절하지 않다”고 지적했다.

유튜브 채널 ‘비보티비’ 캡처

다만 송은이는 “SNS에 사진을 올리지 않았다면 이런 오해가 생기지 않았을 수도 있다”며 “연차 사용은 자유지만 공개적인 게시물은 주변 사람들에게 다른 인상을 줄 수 있다는 점도 고려해야 한다”고 덧붙였다.

송은이는 2019년 연예기획사 미디어랩시소를 설립한 뒤 대표로 활동 중이다. 미디어랩시소에는 김숙, 장항준, 최강희, 신봉선 등이 소속돼 있다.