한·중 하늘길 7년 만에 확대

인천~베이징·상하이·광저우 주 7회씩 추가

부산·청주 등 지방공항 전용 운수권도 늘려

한국과 중국이 7년 만에 두 나라를 오가는 항공사의 운항 가능 횟수를 확대하기로 합의하면서 여행객들의 항공편 선택 폭이 넓어지게 됐다.



4일 국토교통부에 따르면 양국은 지난달 27~28일 서울에서 열린 한?중 항공회담에서 양국 간 운수권을 주 70회 추가하기로 합의했다. 여객 운수권은 주 608회에서 주 664회로 56회 늘어나고, 화물 운수권은 주 54회에서 주 68회로 14회 확대된다. 한?중 양국이 운수권 증대에 합의한 것은 2019년 이후 처음이다.



최근 빠르게 회복되고 있는 양국 간 교류 수요를 반영한 조치다. 올해 1분기 한?중 노선 이용객은 약 439만명으로 코로나19 이전인 2019년 1분기(414만명)를 넘어섰다.



특히 인천~상하이와 인천~광저우 노선은 양국 항공사들이 기존 운수권을 모두 사용해 추가 증편이 어려웠지만, 이번 합의로 운항 확대가 가능해졌다.



노선별로 인천~베이징, 상하이, 광저우, 다롄, 청두, 하얼빈 노선이 주 7회씩 늘어난다. 지방공항 전용 운수권도 늘어난다. 부산·청주 등 국내 지방공항과 중국 광저우·청두·선전·충칭·쿤밍·시안·우루무치·하얼빈·선양·옌지 등 10개 도시를 연결하는 운수권이 기존 주 87회에서 주 101회로 확대된다.