정동영 통일부 장관, ‘남북·미·중’ 4자 회담 제의

정동영 통일부 장관이 한반도 평화의 출발점으로 한국, 북한, 미국, 중국 4자 대화를 제안했다. 북한에는 ‘광역두만개발계획’(GTI)에 다시 참여하라며, 북극항로와 유라시아 철도망을 잇는 동북아 공동성장 구상을 제시했다.
정 장관은 4일 몽골 울란바타르에서 열린 제11차 울란바타르 동북아 안보대화에서 ‘한반도 평화공존과 동북아 공동번영의 길’을 주제로 특별연설을 했다. 정 장관은 정전체제를 종식하고 ‘한반도 평화체제’를 구축해야 한다며 이는 남북·미·중 4자 대화에서 출발할 수 있다고 강조했다. 이후 몽골, 일본, 러시아 등 다른 동북아시아 국가들도 함께 참여하도록 확대하자는 구상을 밝혔다.
그는 이러한 평화 구상이 단순히 군사적 긴장 완화에 그치지 않고, 동북아 공동성장으로 이어질 수 있다고 설명했다. 정 장관은 GTI가 그런 역할을 할 수 있다며 시베리아횡단철도(TSR), 중국횡단철도(TCR), 몽골횡단철도(TMGR) 그리고 서울∼베이징 고속철도와 같은 지역 철도망을 북극 항로와 연결할 수 있다고 역설했다. 이어 “이러한 구상을 현실로 바꾸기 위해 조선민주주의인민공화국이 정회원으로서 GTI에 재가입할 것을 촉구한다. 이 구상의 가장 큰 수혜자가 될 것”이라고 말했다.
그는 또 이재명정부의 한반도 평화공존 정책을 소개하며 △남북 신뢰 복원 △평화체제 제도화 △동북아 다자 대화 진전 세 축을 제시했다. ‘평화적 두 국가론’을 직접 언급하지는 않았지만, 북한을 영문 공식 국호(Democratic People’s Republic of Korea) 또는 앞 글자를 딴 ‘DPRK’로 불렀다.