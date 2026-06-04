“서초구민들과 함께 ‘서초전성시대 시즌 2’를 완성하겠습니다.”
국민의힘 전성수(65·사진) 서울 서초구청장은 4일 “현명한 구민들의 선택을 받게 돼 영광스럽다”며 이 같은 당선소감과 비전을 밝혔다. 전 구청장은 6·3 기초단체장 후보 가운데 서울에서 가장 높은 66.4%의 득표율을 기록했다. 아울러 서초구 투표율은 66.3%로 서울에서 가장 높다.
전 구청장 재선 성공에는 재개발·재건축 등 부동산 정비사업 지원에 대한 주민들 지지가 컸던 것으로 평가된다. 이날 구청장직에 복귀한 그의 첫 결재는 구청장 직속 ‘찾아가는 재건축 신속 지원단’이었다. 구청장이 전문가 지원단(건축사, 변호사, 회계사, 감정평가사 등)과 함께 직접 현장으로 찾아가 해결책을 제시하겠다는 것이다. 서초구에는 4월 기준 79곳에서 재건축 등 정비사업이 진행 중이다.
전 구청장은 1987년 제31회 행정고시에 합격해 공직에 입문한 뒤 서울시청과 행정안전부에서 근무했다. 이명박정부 때는 대통령실 선임행정관을, 박근혜정부 때는 민선 6기 유정복 인천시장 밑에서 행정부시장을 지냈다. 전 구청장은 2021년 9월 국민의힘 영입인재로 입당한 뒤 2022년 제20대 대선 당시 윤석열 후보 선거대책본부 국민공감미래정책단 부단장과 대통령직인수위원회 국민통합위원회 자문위원을 지냈다. 이후 2022년 제8회 지방선거에서 서초구청장으로 당선됐다.
전 당선자는 이번 연임으로 그동안 강조해온 ‘정책의 플러스 연속성’을 이어가게 됐다. 그는 “공직자와 국민이 합을 맞춰가는 것이 행정”이라며 “민선 9기에도 공약이행률 1위 자리를 지키기 위해 노력할 것”이라고 말했다.
전성수 서초구청장 당선자, 서울 구청장 중 최고 득표율로 재선에 성공 [6·3 지방선거 이후]
1호 결재는 ‘재건축 신속 지원단’
“서초구민들과 함께 ‘서초전성시대 시즌 2’를 완성하겠습니다.”
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