서울창조경제혁신센터, ‘2026 해양수산분야 오픈이노베이션’ 참여기업 모집

‘2026 해양수산분야 오픈이노베이션’ 포스터

서울창조경제혁신센터(대표이사 이영근)는 해양수산과학기술진흥원(원장 전재우)과 함께 ‘2026 해양수산분야 오픈이노베이션’ 프로젝트에 참여할 기업을 지난 6월 1일부터 오는 28일까지 공개 모집 중이라고 밝혔다.

이번 프로젝트는 대기업 및 중견기업과 스타트업 간의 기술 협력과 사업화를 지원하고, 해양수산 영역의 혁신 스타트업을 발굴해 성장을 돕고자 기획됐다.

올해 프로그램에는 ▲롯데중앙연구소 ▲AMOREPACIFIC ▲인천항만공사 ▲한화오션 ▲현대건설 ▲CJ제일제당 ▲HD현대삼호 등 총 7곳의 대·중견기업이 동참한다. 이들 기업은 해양수산 분야를 비롯해 푸드테크, 바이오, 스마트 제조·생산, 스마트건설, 항만·물류 디지털 전환 등 다양한 분야에서 협업 가능성을 검토할 파트너 스타트업을 찾을 계획이다.

기업별 세부 공모 분야는 ▲롯데중앙연구소 품질 분석, 육상 김 양식, 해조류 및 수생 원료 유래 차세대 식품원료 제조기술 ▲AMOREPACIFIC Marine Bio-polymer, 합성생물학, Longevity ▲인천항만공사 항만시설, 안전, AI, 항만 물류 디지털 전환 ▲한화오션 DX·AX, 스마트야드 및 스마트생산기술 ▲현대건설 스마트건설기술, AI·AX, 안전, 로봇 ▲CJ제일제당 혁신소재, 제조·생산 혁신, Emerging 브랜드, 유통·마케팅, AI·로봇 기술 ▲HD현대삼호 AI, 로봇, 안전, 친환경, 농식품 분야다.

신청 자격은 공모 분야와 연관된 독자적 기술이나 솔루션을 확보한 스타트업이라면 제한 없이 참여할 수 있다. 참가 기업은 이후 대·중견기업과의 1:1 밋업 기회를 얻어 협력 방안을 논의하게 되며, 최종 선발된 기업에는 공동 비즈니스 추진 및 PoC(사업실증) 기회 제공과 함께 실증 자금 지원 등의 후속 혜택이 주어진다.

서울창조경제혁신센터 이영근 대표이사는 “오늘날 해양수산 산업은 AI와 친환경, 바이오 기술 등과 접목되며 성장 가능성이 커지고 있다”며 “이번 프로젝트를 통해 스타트업과 대·중견기업 간의 협력 모델을 도출하고, 해양수산 분야의 혁신 생태계를 확대할 수 있도록 지원하겠다”고 말했다.