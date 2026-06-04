조국 "6·3 지선 결과 책임지고 당대표직 물러날 것"

"선거 후 범민주 진영 내부 논쟁·균열 예상…성찰하며 다음 준비하겠다"

조국혁신당 조국 대표는 4일 "6·3 선거 결과에 책임을 지고 당 대표직에서 물러나겠다"고 밝혔다.



조 대표는 이날 페이스북에 "이번 선거에서 조국혁신당의 이름으로 헌신한 당원동지들 앞에 새로운 희망의 길을 열지 못했다. 제가 부족했던 탓"이라며 이같이 적었다.

경기 평택을 국회의원 재선거에 출마한 조국혁신당 조국 후보가 4일 경기도 평택시 선거사무소에서 선거 패배를 인정하고 있다. 연합뉴스

전날 6·3 지방선거와 함께 열린 경기 평택을 국회의원 재선거에서 조 대표는 국민의힘 유의동 후보, 더불어민주당 김용남 후보에 이어 3위에 그쳐 낙선했다.



조 대표는 "저는 범민주 진영이 '촛불혁명 이후'의 실패와 아픔을 반복하지 않기 위해서는 비전과 가치 중심의 연대와 단결이 필요하다고 믿어왔다"고 밝혔다.



그러면서 "저는 잠시 멈추지만 당원 동지들은 당당하게 직진해달라"며 "6·3 선거 결과로 인해 범민주 진영 내부 논쟁과 균열이 예상되지만, 혁신당이 12석을 가진 진보개혁적 원내 3당이라는 사실은 변하지 않는다. 시대적 과제인 검찰개혁에 확실한 마침표를 찍어달라"고 강조했다.



이어 "사회 대개혁의 길을 흔들림 없이 걸어가달라"며 "저 또한 지치지 않겠다. 한 번의 전투에서 졌다고 전쟁을 포기하는 법은 없다. 자신을 성찰하고 담금질하면서 다음을 준비하겠다"고 덧붙였다.

<연합>