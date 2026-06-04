한동훈 “천년만년 무소속이겠나”…국민의힘 복당 가능성 시사

“반드시 돌아간다는 말씀을 드렸다…선거 승리도 그 약속을 실천하는 과정”

6·3 부산 북갑 국회의원 보궐선거에서 승리한 무소속 한동훈 당선인이 국민의힘 복당 가능성을 내비쳤다.

한동훈 무소속 부산 북갑 국회의원 후보가 4일 부산 북구 자신의 선거사무소에서 당선이 확실시되자 인터뷰하고 있다. 뉴시스

한 당선인은 4일 부산 북구 선거사무소에서 열린 기자회견에서 “오늘부터 의정활동을 시작한다. 이재명 정권의 폭주를 제어하겠다”고 당선 소감을 밝혔다.

그는 “이번 선거에서 저의 승리는 이재명 정권이 공소 취소를 하는 것에 대한 명백한 경고”라며 “공소 취소를 저지하는 과정에서 제 역할이 있다”고 말했다.

이어 “민심이 대단히 두렵고 위대하다는 것을 다시 한번 실감한다”며 “민심만 보고 가는 정치인이 되겠다”고 밝혔다.

한 당선인은 “이번 선거에서 드러난 민심을 바탕으로 보수는 재건될 것”이라며 “국민의힘 다수 의원도 보수 재건의 방향이 분명히 필요하고 그 과정에서 제가 제시한 보수 재건의 명분이나 대의에 공감하는 분이 굉장히 많다는 것을 느끼고 있다”고 강조했다.

국민의힘 복당 가능성에 대해서는 “제가 부당하게 제명된 날 저는 반드시 돌아간다는 말씀을 드렸다”며 “선거 승리도 그 약속을 실천하는 과정이라고 말씀드린다”고 밝혔다.

또 “그동안 소원했던 국민의힘 의원들과 오늘 덕담을 나누면서 통화했는데 보수 재건 방향에 공감하는 의원들이 많다는 것을 느꼈다”고 말했다.

의정활동에서 무소속 신분의 한계를 묻는 질문에는 “천년만년 무소속이었으면 이렇게 많이 모이셨겠나”라며 “저의 당선으로 이미 시작됐다고 생각하고 구체적인 공약 내용에 대해 상당 부분 말씀드린 상황이라서 그 이행 과정을 지켜봐 달라”고 답했다.

또 국민의힘 지도부를 향해 “지금 국민의힘을 마치 대표하는 것처럼 보이는 당권파의 언행들은 보수 정당이 가져온 품격이나 실력에 맞지 않는다”며 “이제는 반성하고 방향을 제대로 잡아야 한다고 생각한다”고 말했다.

이어 “먼저 왜 정치를 하는지에 대한 공감대를 통해 보수를 재건할 수 있으면 좋겠다”며 “그것이 지금 이 선거를 통해 드러난 시대정신”이라고 강조했다.

국민의힘 당규에 따르면 제명이 의결되면 5년간 재입당할 수 없지만 당 최고위원회가 승인하면 예외적으로 재입당할 수 있다.