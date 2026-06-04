헤즈볼라 “이스라엘 완전 철수해야”…휴전 합의안 거부

레바논의 친이란 무장정파 헤즈볼라가 이스라엘과 레바논 정부의 휴전 합의안을 거부하며 이스라엘군의 완전한 철수를 요구했다.

헤즈볼라 수장인 나임 카셈 사무총장은 4일(현지시간) 자체 방송인 알 마나르 TV를 통해 발표된 성명에서 “헤즈볼라 무장대원들을 레바논 남부에서 철수하도록 한 합의안은 항복과 패배, 그리고 적의 목표 달성을 의미할 뿐”이라며 파렴치한 짓이라고 말했다.

헤즈볼라 수장 나임 카셈의 TV 연설. EPA연합뉴스

그는 이어 “미국의 이번 발표는 레바논 국민 일부를 전멸시키고 나머지를 노예화하기 위한 로드맵”이라며 “점령이 지속되는 한 저항도 계속될 것”이라고 강조했다. 카셈 사무총장은 이어 “우리가 관심을 두는 것은 침략의 종식과 휴전, 그리고 이스라엘 점령군의 완전한 철수”라며 “점령이 계속되는 상황에서 저항을 중단하겠다는 약속을 그 누구와도 한 적이 없다”고 강조했다.

아울러 “레바논 마을들이 폭격받는 상황이 계속되는 한 이스라엘 북부도 안전하지 않을 것”이라며, 레바논 정부를 향해 이스라엘과의 직접 협상이라는 ‘촌극’을 끝내라고 촉구했다.

이스라엘과 레바논은 전날 미국의 중재로 휴전 이행에 전격 합의했다. 이번에 합의된 휴전은 레바논 남부 리타니강 이남에서 헤즈볼라의 완전한 공격 중단과 모든 헤즈볼라 대원의 철수를 전제로 한다.

또 양측은 레바논 정부군이 ‘비국가 행위자’를 배제하고 독점적으로 통제하는 시범 구역을 신속히 조성하기로 합의했다. 정식 군대가 아닌 헤즈볼라 등이 개입할 수 없는 구역을 만들고 레바논 정부가 해당 영토에 대한 통제권을 행사하겠다는 취지다.

레바논과 이스라엘 양측은 남은 과제를 해결하고 신뢰를 구축하기 위한 추가 직접 협상에 합의했으며, 포괄적 합의를 위해 오는 22일부터 정치·안보 회담을 재개하기로 했다.

그러나 레바논 정부군보다 강력한 군대를 보유하고 정치권에서도 막강한 영향력을 행사하는 헤즈볼라가 휴전 합의를 거부함에 따라 레바논 평화 정착이 쉽지 않을 전망이다.

조셉 아운 레바논 대통령은 이번에 합의된 휴전 이행안이 “레바논의 포괄적인 휴전을 이룰 마지막 기회”라면서 “(합의에) 긍정적으로 응하지 않을 경우 각 당사자가 책임을 지게 될 것”이라고 말했다.