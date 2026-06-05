채정안, 늘씬한 수영복 자태 눈길…"상하이 여행 중"

배우 채정안이 완벽한 수영복 자태를 뽐냈다.

2일 채정안은 자신의 인스타그램에 "상하이 트위스트 여행 2탄"이라는 짧은 글과 함께 여러 장의 사진을 게재했다.

그는 "1일 1수영, 1일 1맛도리"라며 최근 유행하는 젤리슈즈를 신은 사진을 공개했다. 이어 "정말 얘 없었으면 어쩔티비. 이번 여행, 이번 여름 애착템"이라며 신발에 대한 애정을 드러내기도 했다.

사진 속 채정안은 분홍색 패턴이 들어간 수영복을 입고 늘씬한 몸매를 자랑해 눈길을 끌었다.

평소 철저한 자기관리로 유명한 채정안이 즐기는 수영은 남녀노소 모두에게 건강상 이점이 많은 대표적인 유산소 운동이다. 미국 질병통제예방센터(CDC)에 따르면 수영은 달리기 등 다른 운동에 비해 관절에 무리를 주지 않으면서도 전신 근육을 골고루 발달시킬 수 있는 강점이 있다. 특히 관절염 환자나 과체중인 사람도 안전하게 즐길 수 있어 신체 기능 회복과 체중 조절에 효과적이다.

또 수영은 심혈관 건강을 증진하고 만성 질환의 위험을 낮추는 데 도움을 준다. 수중 운동 특유의 이완 효과 덕분에 스트레스를 줄이고 정신 건강과 전반적인 기분 개선에도 긍정적인 영향을 미치는 것으로 알려져 있다.

<뉴시스>