첫 임기 때 탈모약 먹던 트럼프…이제는 복용 관뒀나

재집권 후 의료기록서 사라져…'고의 누락' 가능성도

독특한 헤어스타일로 유명한 도널드 트럼프 미국 대통령의 탈모약 복용이 알려진 건 첫 임기를 시작하던 2017년 무렵이다.



대통령이 되기 전부터 탈모약 프로페시아를 복용했고 첫 임기 중에도 계속 복용한 사실이 의료기록과 주치의 발언을 통해 거듭 알려진 것이다.

트럼프 대통령. EPA 연합뉴스

그러나 재집권 이후의 의료기록에서는 탈모약 복용 언급이 사라졌다고 미 일간 워싱턴포스트(WP)가 4일(현지시간) 보도했다.



복용을 중단한 것인지, 계속 복용을 하고 있는데도 의료기록에 빠진 것인지는 불분명하다.



백악관 관계자들은 트럼프 대통령이 과거 탈모약을 복용했는지, 지금은 중단했는지에 대한 질문에 답을 하지 않았다고 WP는 전했다.



백악관은 다만 최근 공개된 트럼프 대통령의 의료기록에 대해 "대통령의 직무수행 능력과 관련된 정보가 들어있다"면서 "대통령의 건강 상태에 중대한 영향을 미치는 미공개 질환이나 시술은 누락되지 않았다"고 밝혔다.



이를 두고 트럼프 대통령이 탈모약 복용 사실을 의료기록에서 일부러 뺀 것 아니냐는 의혹이 일고 있다.



로버트 클리츠먼 미 컬럼비아대 정신의학과 교수는 "공개되지 않은 무엇이 더 있을 수 있다는 심각한 의문을 제기한다"고 지적했다.



그는 프로페시아의 성분 피나스테리드를 복용하면 우울증 위험이 커지고 이는 대통령의 직무 수행에 영향을 미칠 수 있다면서 의료기록의 투명한 공개가 필요하다고 강조했다.



뉴욕대 의대에서 대통령 건강 문제를 오래 연구해온 아서 카플란은 트럼프 대통령이 건강 관련 정보를 숨기려 했던 전력이 있다며 백악관이 공개한 의료기록을 신뢰하지 않는다고 했다.

트럼프 대통령. AP 연합뉴스

트럼프 대통령의 의료기록 공개를 둘러싸고 의문이 제기되는 데는 이유가 있다. 2015년 대선 출마 선언을 앞두고 엄청나게 건강하다는 의료기록을 공개했는데, 나중에 주치의가 '트럼프 대통령이 불러주는 대로 썼다'고 폭로한 바 있다.



트럼프 대통령은 재집권을 노리던 2024년 대선 기간에도 건강검진 결과를 자세하게 공개하지 않았다.



미국의 대통령 중 건강 상태를 투명하게 공개하지 않은 이들이 적지 않다. 우드로 윌슨은 뇌졸중으로 직무를 수행할 수 없게 됐지만 대중에는 몇 달 후에 알려졌다.



프랭클린 루스벨트도 4선에 출마한 1944년 당시 '4년 임기를 버틸 수 없을 것'이라는 의료진 평가가 있었을 정도로 건강 상태가 좋지 않았다. 같은 해 11월 루스벨트는 대선에서 승리했지만 몇 달 후인 1945년 4월 사망했다.



트럼프 대통령의 전임인 조 바이든 역시 임기 중 건강 상태를 숨긴 것 아니냐는 의혹에 휩싸였다. 그는 2024년 대선 토론 당시 상황에 맞게 금방 대처하지 못하는 노쇠한 모습을 노출했다가 결국 대선후보에서 하차했다.

<연합>