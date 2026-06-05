아침까지 중부·전라 5㎜ 안팎 비…낮 최고 ‘31도’ [오늘날씨]

금요일인 5일은 전국이 구름 많다가 오전부터 차차 맑아지겠으나 제주도는 대체로 흐리겠다. 경상권을 중심으로 기온이 30도 안팎으로 오르는 곳이 있을 전망이다.
기상청에 따르면 이날 새벽부터 아침 사이 중부지방과 전라권에 비가 조금 내리겠고, 강원내륙·산지와 충북 북부는 오전까지 비가 이어지는 곳이 있겠다.
예상 강수량은 △서울·인천·경기 5㎜ 미만 △강원내륙·산지 5㎜ 안팎 △강원 동해안 5㎜ 미만 △대전·세종·충남·충북 5㎜ 미만 △전북·광주·전남 북부 5㎜ 미만이다.
전국 기온은 아침 최저기온 15~20도, 낮 최고기온 23~31도로 예보됐다.
지역별 아침 최저기온은 △서울 18도 △ 대전 18도 △대구 19도 △전주 18도 △광주 19도 △부산 19도 △춘천 17도 △강릉 20도 △제주 19도 △울릉도·독도 19도 등이다.
낮 최고기온은 △서울 27도 △대전 26도 △대구 29도 △전주 25도 △광주 25도 △부산 28도 △춘천 27도 △강릉 27도 △제주 23도 △울릉도·독도 24도 등으로 예보됐다. 경상권을 중심으로 낮 기온이 30도 안팎까지 오르는 곳이 있겠다.
미세먼지 농도는 전 권역에서 ‘좋음’~‘보통’ 수준을 보이겠다.