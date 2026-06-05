외신 “6·3 지방선거, 이대통령 리더십 확인…서울 패배는 견제 신호”

NYT “李 지지율 60% 넘어…실용 외교·증시 호황에 인기 얻어”

더불어민주당이 광역단체장 16곳 중 12곳에서 승리한 한국의 6·3 지방선거 결과에 대해 외신들은 4일(현지시간) 이재명 대통령의 높은 지지세가 여당 승리의 배경으로 작용했다고 분석했다. 다만 최대 승부처인 서울시장 선거에서 국민의힘이 승리한 점은 여당의 완승에 제동을 걸었다는 분석도 나왔다.

6·3지방선거일인 3일 서울 관악구 서울대학교 체육관에 둔 개표소에서 개표사무원들이 사전투표함을 열고 있다. 연합뉴스

로이터 통신은 “이 대통령의 집권 2년 차에 여당이 지방정부를 광범위하게 장악하게 됐다”며 “인공지능(AI) 칩 수출 호조와 이에 따른 주식시장 상승세에 힘입어 이 대통령이 전국적으로 여전히 강력한 지지를 받고 있음을 보여준다”고 평가했다.

다만 국민의힘 소속인 오세훈 현직 시장이 서울시장 선거에서 승리한 것은 민주당으로선 “상징적인 타격(setback)”이라면서 “최대 도시이자 정치적으로 가장 중요한 서울시장직을 내준 것은 여당 승리의 의미를 퇴색시켰다”고 평가했다.

뉴욕타임스(NYT)는 이 대통령의 국정 지지율이 60%를 넘는 수준이라며 이번 선거가 “이 대통령 리더십에 대한 국민 투표” 성격으로 해석됐다고 전했다. 또 “이 대통령은 1년 전 취임한 뒤 실용 외교와 국내 증시 호황에 힘입어 인기를 얻어왔다”고 전했다.

블룸버그 통신 역시 “민주당의 승리는 이 대통령의 높은 인기도를 상징하며, 국민의힘이 윤석열 전 대통령의 계엄 실패 이후 당 재건에 여전히 분투하고 있음을 보여준다”고 밝혔다.

AP 통신은 민주당의 서울시장 선거 패배에 대해 “이 대통령에게 보다 확고한 정치적 정당성을 부여하려는 노력에 타격(setback)”이 됐다고 평가했다.

외신들은 여당의 서울시장 선거 패배에 대해 유권자들의 정권 견제 심리와 부동산 정책에 대한 평가가 복합적으로 작용한 결과로 분석했다.

로이터 통신은 서울 시내 일부 투표소에서 발생한 투표용지 부족 사태를 조명하며, 이로 인해 유권자들이 장시간 대기하거나 투표를 포기하고 발길을 돌리는 혼선이 빚어졌다고 덧붙였다. 지난 3일 실시된 전국 16곳 광역단체장 선거에서 민주당은 부산·경기·인천·강원·충북·충남·대전·세종·전북·전남광주·울산·제주 등 12곳에서 승리했고, 국민의힘은 서울·대구·경북·경남 등 4곳을 차지했다.