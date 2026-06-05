삼립 세종 센터, 국내 제분업계 최초 ‘글로벌 해썹(HACCP)’ 인증 획득

삼립은 밀가루 생산·가공 공장인 세종 센터가 국내 제분업계 최초로 ‘글로벌 해썹(HACCP)’ 인증을 획득했다고 5일 밝혔다.

삼립은 밀가루 생산·가공 공장인 세종 센터가 국내 제분업계 최초로 ‘글로벌 해썹(HACCP)’ 인증을 획득했다고 5일 밝혔다. 삼립 제공

글로벌 해썹은 지난해 8월 식품의약품안전처가 새롭게 도입한 식품안전 관리 제도다. 국내외 식품 제조 환경 변화와 글로벌 기준을 반영해 제조 전반의 안전성과 관리 수준을 종합 평가한다.

기존 해썹 기준에 △식품 방어(Food Defense) △식품사기 예방(Food Fraud) △식품안전문화(Food Safety Culture) △식품안전경영 시스템 등 글로벌 평가 항목 72개를 추가해 총 152개 항목으로 운영한다.

세종 센터는 원료 입고부터 생산·보관·출하까지 전 공정에 걸쳐 체계적인 품질·위생 관리 시스템을 운영한다. 2022년 말레이시아 이슬람개발부 산하 공식 할랄 인증기관인 자킴(JAKIM)의 밀가루 생산 라인 할랄(Halal) 인증을 획득했다. 글로벌 해썹 인증 취득으로 국제 수준의 식품안전 관리 역량과 제조 경쟁력을 입증했다.

삼립 관계자는 “세종 센터가 지난해 할랄 인증에 이어 글로벌 해썹 인증까지 획득하며 글로벌 사업 강화를 위한 기반을 더욱 공고히 하게 됐다”며 “앞으로도 철저한 품질 및 위생 관리 시스템을 바탕으로 국내외 고객들에게 우수한 제품을 공급해 나가겠다”고 말했다.

삼립의 육가공 제품을 생산하는 서천공장도 지난 3월 햄·소시지 유형 업계 최초로 글로벌 해썹 인증을 획득했다.