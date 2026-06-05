168.7㎝ 한가인 "왜 자꾸 그러냐" 키 의혹에 셀프 인증

배우 한가인이 키 168.7㎝를 인증했다.

한가인은 5일 개인 유튜브 채널 '자유부인 한가인'에서 트레이너와 함께 12분 상체 운동 루틴을 공개했다.

트레이너는 "여름이 다가오는 만큼 여성분들이 가장 고민하는 안녕살 뺄 수 있는 운동을 할 거다"라고 말했다.

한가인은 "(팬들이라) 악수할 때 이 안녕살이 흔들리면 기분이 나쁘다"며 "살이 제일 먼저 찌는 부위가 팔뚝이고, 제일 마지막으로 얼굴 살이 찐다. 그런데 살이 빠질 땐 얼굴 살이 제일 먼저 빠지고 팔뚝이 제일 늦게 빠진다"고 했다.

이날 한가인은 운동을 마치고 키 논란을 해명하기 위해 키를 측정했다.

한가인은 "왜 자꾸 내 키 가지고 그러는 거야 진짜"라고 하자 PD는 "줄자를 준비했다"고 했다.

그는 벽에 서서 "아휴 정말 내가 별걸 다해본다"며 순순히 벽에 섰다. 두 트레이너는 한가인 양옆에 서서 줄자로 키를 측정했다.

한가인은 "이렇게까지 할 일이냐"고 하자 PD는 "그렇다. 해야 하는 일이다"라고 했다.

이날 한가인 키는 168.7㎝로 측정됐다. 그는 "신발 벗었습니다 여러분. 맨발입니다"라고 말했다.

그는 "(키 논란 때문에) 그래서 제 주변에 있는 사람들이 '어, 너 170㎝인데 뻥치는거 아니냐'라고 한다"고 했다.

이어 "트레이너 선생님도 키 재셔야죠"라며 웃음을 자아냈다.

<뉴시스>