경찰, 잠실7동 투표소 시위대 뚫고 투표함 2개 확보

경찰이 6·3 지방선거 투표용지 부족 사태 후 시위대가 봉쇄한 서울 송파구 잠실7동 제2투표소에서 투표함 2개를 확보했다. 시위대가 3일 오후 10시부터 투표함 반출을 저지한 지 약 35시간 만이다.

5일 오전 서울 송파구 잠실7동 제2투표소에서 투표함이 반출되고 있다. 뉴시스

약 2000명분의 투표지가 담긴 이 투표함을 열어야 오세훈 서울시장 등의 당선이 법적으로 확정된다.

경찰은 5일 오전 8시54분쯤 시위대를 뚫고 투표소가 설치된 우성 아파트 경로당에서 투표함 두 개를 꺼내는 데 성공했다. 경찰은 곧장 투표함을 차량에 싣고 개표를 위해 이동했다.

전날까지만 해도 아파트 단지 밖으로 물러나 대기 태세만 유지하던 경찰은 이날 오전 7시30분쯤부터 18개 기동대 1000여명을 투입해 본격 투표소 진입을 시도했다.

서울 송파경찰서 측은 투표함 호송에 따른 현장 질서 유지를 위해 선거관리위원회로부터 협조를 요청받았다며 시위대에 자진 해산을 요청했다.

5일 서울 송파구 잠실7동 2투표소에서 경찰이 시위대를 해산 조치한 뒤 투표함이 개표소로 이송되고 있다. 이 투표소에서는 9회 전국동시지방선거 및 국회의원 재·보궐선거 투표용지 부족으로 투표 시간이 오후 10시까지 연장됐고, 투표함이 개표소로 옮겨지지 못했다. 연합뉴스

그러나 시위대가 물러서지 않으면서 물리적 충돌이 발생했다. 오전 8시11분쯤부터 한 명씩 손과 발을 붙잡아 끌어내는 과정을 거쳐 약 40분 후 건물 진입에 성공했다.

시위대는 애국가를 합창하면서 저항했으나 뒷문으로 향하는 길목이 봉쇄되는 등 경찰 경비로 추가 시위 인력의 합류가 무산되면서 투표함 반출을 막아내지 못했다.

오전 8시부터는 자유와혁신 황교안 대표와 국민의힘 김은혜 의원이 차례로 현장에 도착해 시위대를 옹호하며 함께 경찰에 항의했으나 집행을 막지 못했다.

시위대 전면에 선 인원은 곧장 경기 과천의 중앙선거관리위원회 앞으로 모이자며 재결집을 독려했다. 일부 시위대는 경찰이 떠난 투표소에 들어가 투표용지와 선거도장을 비롯한 선거사무용품이 남겨진 것이 있는지 수색하고 있다.