겨울보다 무서운 여름 심장병… 폭염 속 심근경색 주의보 [건강+]

급성 심근경색은 기온이 낮은 겨울에 주로 발생한다고 알려져 있지만, 여름철 폭염도 심장에는 적지 않은 부담이 된다. 땀을 많이 흘리면 혈액이 끈끈해져 혈전이 생기기 쉬워지고, 강한 냉방으로 실내외 온도 차가 커지면 혈관이 급격히 수축할 수 있다. 최근 진료 통계에서도 여름철 급성 심근경색 환자 수가 겨울철보다 많았던 것으로 집계돼, 중장년층과 만성질환자의 주의가 요구된다.

5일 건강보험심사평가원에 따르면 2020년 12월부터 2025년 8월까지 급성 심근경색증으로 병원을 찾은 환자는 여름철인 6~8월에 50만2086명으로, 겨울철인 12~2월 48만8506명보다 1만3500명 이상 많았다. 전체 환자의 약 80%는 남성이었고, 이 가운데 60대 남성 비중이 가장 높았다.

급성 심근경색은 심장 근육에 혈액을 공급하는 관상동맥이 혈전으로 갑자기 막히면서 심장 근육이 괴사하는 중증 응급질환이다. 혈관 벽에 콜레스테롤과 염증 물질 등이 쌓이면 동맥경화반이 생기는데, 이 경화반이 파열되면 혈전이 만들어지고 관상동맥을 막아 심근경색으로 이어질 수 있다.

여름철 심근경색 위험을 높이는 요인으로는 탈수와 과도한 냉방이 꼽힌다. 더운 날씨에 땀을 많이 흘리면 체내 수분이 급격히 줄어 혈액의 점도가 높아지고, 혈전이 생기기 쉬운 환경이 만들어질 수 있다. 찜통더위 속에 있다가 에어컨이 강하게 가동되는 실내로 갑자기 들어가는 것도 문제다. 열을 배출하기 위해 확장돼 있던 혈관이 급격히 수축하면서 심장에 가해지는 부담이 커질 수 있기 때문이다.

전문가들은 실내외 온도 차를 5도 안팎으로 유지하고, 냉방이 강한 실내에서는 얇은 겉옷을 착용해 급격한 체온 변화를 피하는 것이 좋다고 조언한다. 폭염이 심한 시간대에는 무리한 야외 활동을 피하고, 갈증을 느끼기 전부터 물을 조금씩 마시는 것도 중요하다.

대표적인 전조증상은 이전에 경험해 보지 못한 극심한 흉통이다. ‘가슴이 찢어지는 듯하다’, ‘코끼리가 가슴을 밟는 듯하다’고 표현할 정도의 통증이 나타날 수 있으며, 안정을 취해도 30분 이상 가라앉지 않거나 왼쪽 팔 안쪽, 턱 끝으로 통증이 뻗치는 방사통과 식은땀이 동반되기도 한다.

다만 고령자나 당뇨병 환자는 가슴 통증이 뚜렷하지 않은 무증상 심근경색을 겪을 수 있다. 흉통 없이 갑작스러운 호흡곤란, 극심한 무기력감, 식은땀, 메스꺼움, 명치 부위 답답함 등이 나타나는 경우도 있어 주의해야 한다. 이런 증상이 의심되면 심전도 검사와 혈액검사 등을 통해 신속히 진단을 받아야 한다.

치료에서는 골든타임 확보가 핵심이다. 혈전용해제로 관상동맥 안의 혈전을 녹이는 약물치료를 시도할 수 있지만, 가능하다면 막힌 혈관을 직접 열어주는 관상동맥 중재시술이 효과적이다. 풍선이나 금속 그물망을 이용해 혈관을 넓히는 방식으로, 보통 증상 발생 후 2시간 이내에 막힌 혈관을 열어야 심근 손상을 최소화할 수 있다.

임상엽 고려대 안산병원 순환기내과 교수는 “급성 심근경색은 발병 후 얼마나 빨리 막힌 혈관을 다시 열어주느냐에 따라 생존율과 예후가 크게 달라진다”며 “증상 발생 직후 응급실에서 신속하게 진단받고 필요할 경우 지체 없이 관상동맥 중재시술을 시행해야 한다”고 말했다.

이어 임 교수는 “평소 고혈압, 당뇨, 고지혈증 등 기저질환이 있거나 흡연을 하는 중장년층은 폭염 속 무리한 야외 활동을 피하는 것이 좋다”고 당부했다.