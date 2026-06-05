브라이언 “나 같은 사람이 결혼할 수 있을까…전 룸메도 말리더라”

가수 브라이언이 결혼과 연애에 대한 솔직한 생각을 밝혔다.

브라이언은 지난 4일 공개된 유튜브 채널 ‘준호 지민’ 영상에 출연해 자신의 일상과 연애관을 이야기했다.

유튜브 채널 ‘준호 지민’ 캡처

이날 브라이언은 직접 텃밭을 가꾸고 잔디를 관리하는 전원주택 생활을 소개했다. 김준호가 “내가 볼 때 결혼은 글러먹었다”고 농담하자 브라이언은 “결혼은 누가 한다고 했나. 나랑 안 맞는다”고 답했다.

이어 “독신이냐”는 질문에는 “청소하며 살다 보니 독신이 되는 것”이라고 말해 웃음을 자아냈다.

브라이언은 과거 룸메이트와의 일화도 공개했다. 그는 “예전에 같이 살던 친구는 나와 청결함에 대한 기준이 잘 맞았다”며 “그 친구가 결혼한 뒤 우리 집에 와서는 ‘예전에는 내가 더 깔끔했는데 지금 보니 넌 진짜 결혼하면 안 된다’고 하더라”고 말했다.

그러면서 “그 친구는 결혼 후 아내와 함께 살면서 청결 기준이 달라진 것 같다”고 덧붙였다.

연애에 대한 고민도 털어놨다. 브라이언은 “심각한 고민은 아니지만 ‘나 같은 사람이 결혼을 할 수 있을까’라는 생각은 한다”고 밝혔다.

그는 지난해 타로 상담을 받았던 경험을 언급하며 “점술사가 갑자기 ‘왜 계속 사람을 못 만나는지 안다’고 하더라”며 “아직도 전 연인에 대한 생각을 하고 있지 않냐고 물어서 깜짝 놀랐다”고 회상했다.

이어 “전 연인과 찍은 사진도 아직 가지고 있다. 집에 예전 추억이 담긴 사진들이 남아 있다”며 “사진을 꺼내 보지는 않지만 언젠가는 정리해야 할 것 같다”고 말했다.

또 연예계에서 깔끔하기로 유명한 서장훈, 김희철과의 비교에는 “두 사람은 나보다 더 심하다고 생각한다”며 “나는 어디서든 음식을 먹을 수 있다. 어차피 뒤처리도 내 몫이니까 괜찮다”고 말했다.