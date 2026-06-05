민주 “국힘, 오세훈 당선되자 ‘재선거’ 주장 꼬리 내려…무책임한 정치 선동”

與 강준현 “내 표 많이 나오면 위대한 승리, 불리하면 선관위 해체?”

“참 편리한 기회주의적 태세 전환…재선거 주장, 유효한지 답하라”

더불어민주당은 4일 국민의힘이 6·3 지방선거 당일 투표용지 부족 사태를 두고 수습보다 정략적 공세에 몰두하고 있다고 비판했다.

국민의힘 송언석 원내대표가 지난 4일 국회에서 열린 긴급 의원총회에서 모두발언을 하고 있다. 연합뉴스

민주당 강준현 수석대변인은 이날 서면브리핑에서 “국민의힘은 투표 당일 투표용지 부족 소식이 전해지자 ‘개표 중단’과 ‘재선거’를 운운하며 정략적 공세를 퍼부었다”며 “오세훈 후보의 당선이 유력해지자, 언제 그랬냐는 듯 슬그머니 꼬리를 내리고 재선거 주장을 흔적도 없이 지워버렸다”고 말했다.

강 수석대변인은 “내 표가 많이 나오면 ‘위대한 승리’이고, 불리하면 ‘선관위 해체’를 부르짖는 참으로 편리한 기회주의적 태세 전환”이라며 “국민의힘에는 국민의 참정권보다 선거공학적 이익만 존재함을 증명하는 꼴”이라고 꼬집었다.

오세훈 서울시장 당선인과 국민의힘 서울시당위원장인 배현진 의원을 향한 비판도 내놨다.

강 수석대변인은 “오 후보는 사태의 화살을 엉뚱한 곳으로 돌리며 ‘모두 대통령 책임’이라는 황당한 궤변을 늘어놓았다”며 “배 의원은 한술 더 떠 헌법기관인 ‘선관위 해체’를 운운하며 국가 시스템을 흔드는 경거망동을 일삼고 있다”고 주장했다.

그는 이어 “독립된 헌법기관의 운영 부실을 아무 근거 없이 대통령에게 뒤집어씌우고 있다”며 “이재명 정권을 흔들려는 유치하고 얄팍한 정치 선동에 불과하다”고 지적했다. 그러면서 국민의힘을 향해 “투표지 부족에 따른 재선거 주장이 여전히 유효한지 공식적으로 답변하라”며 “무책임한 정치 선동을 즉각 중단해야 한다”고 밝혔다.

국민의힘 장동혁 상임선거대책위원장이 6·3 지방선거 본투표일인 지난 3일 투표용지 부족 사태와 관련해 경기 과천 중앙선거관리위원회를 항의 방문해 허철훈 사무총장을 면담하고 있다. 연합뉴스

강 수석대변인은 중앙선거관리위원회를 향해선 “투표용지 부족 사태는 초유의 행정 참사이자 결코 용납할 수 없는 중대 과실”이라며 “선관위의 무능과 무책임은 엄중한 심판을 통해 쇄신돼야 한다”고 강조했다. 이어 “송파구 잠실7동 현장 참관인들의 안전을 확보하고 정부의 진상조사에 적극 협조하라”고 촉구했다.

지난 3일 서울 송파구와 강남구, 광진구 일부 투표소에서 투표용지 부족으로 유권자들이 오랜 시간 기다리는 일이 발생했다. 해당 투표소들은 투표 마감시간인 오후 6시를 넘겨 10시까지 투표를 진행했다.

이에 국민의힘 장동혁 대표 등 지도부는 개표 도중 중앙선관위를 찾아가 “선거 자체가 심각하게 오염됐기 때문에 재선거를 실시해야 한다”며 거세게 항의한 바 있다. 다만 선관위는 투표용지 부족 사태와 관련해 “공직선거법에 따른 선거의 연기나 재선거 사유에 해당하지 않는다”는 입장을 밝혔다.