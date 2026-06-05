국민의힘, 투표용지 부족 사태 맹공… 국정조사 이어 특검 요구도

국민의힘은 6·3 지방선거에서 발생한 사상 초유의 투표용지 부족 사태와 관련해 국정조사에 이어 특별검사 도입까지 거론하며 공세 수위를 높였다.

김재섭 의원은 이날 페이스북을 통해 “이번 사태는 국민의 참정권을 침해한 반헌법적 사건”이라며 “단순히 선거무효소송 여부를 따질 것이 아니라 특검을 통해 원인을 명확히 규명해야 한다”고 주장했다.

송언석 국민의힘 원내대표가 지난 4일 서울 여의도 국회에서 열린 긴급 의원총회에서 모두 발언을 하고 있다. 뉴스1

이어 “선관위는 헌법상 독립기관인 만큼 경찰 수사만으로는 한계가 분명하다”며 “특검 도입은 부정선거 음모론의 확산을 막기 위해서도 필요하다. 이를 거부한다면 오히려 의혹을 키우는 일”이라고 밝혔다. 그러면서 “헌정 위기에 버금가는 이번 사태에 대해 이재명 대통령은 왜 침묵하고 있느냐”고 비판했다.

송석준 의원도 페이스북에서 “사태의 원인과 경위를 엄중히 따져 철저히 책임을 묻고, 총체적인 선거관리 체제 개혁 방안을 마련해야 한다”며 “국정조사와 특검은 필수적”이라고 강조했다.

다만 국민의힘은 국정조사와 특검을 요구하면서도 재선거 주장에는 선을 긋고 있다. 투표 당일에는 재선거 요구가 제기됐지만, 오세훈 서울시장 후보의 역전 당선 이후 국민의힘은 재선거보다 진상규명에 초점을 맞추고 있다.

김재원 최고위원은 이날 MBC 라디오에 출연해 “국정조사나 사법처리는 반드시 필요하다”면서도 “원칙적으로는 이 정도의 부실 선거라면 재선거가 맞다고 생각하지만, 당 차원에서는 질서 회복을 위해 재선거까지 주장하지 않고 있다”고 말했다.

박정훈 의원 역시 SBS 라디오에서 “재선거를 실시하더라도 결과가 달라질 가능성은 크지 않다”며 “현재로서는 재선거 이슈가 핵심 쟁점은 아닌 것으로 보인다”고 밝혔다.

앞서 국민의힘은 전날 긴급 의원총회를 열고 국정조사를 공식 요구했다.

송언석 원내대표는 국회에서 열린 의원총회에서 “허철훈 중앙선거관리위원회 사무총장과 오민석 서울시선거관리위원장은 이번 사태에 책임을 지고 즉각 사퇴해야 한다”며 “이번 사태에 대한 긴급 국정조사를 더불어민주당에 제안한다”고 밝혔다.

그는 투표용지 부족 사태에 대해 “선거 결과와 무관하게 결코 묵과할 수 없는 중대한 사안”이라며 “철저한 진상 규명이 필요하다”고 강조했다.