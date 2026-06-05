2026년 양국 상호원조조약 체결 65주년…우호관계 재확인 및 경협 논의 전망

中, 한반도 문제서 영향력 과시 의도…북미 대화 재개 중재 역할 가능성도

시진핑 중국 국가주석이 오는 8일부터 9일까지 북한을 국빈 방문한다.

중국 공산당 중앙위원회 대외연락부(중련부)는 5일 중국 공산당 총서기인 시진핑 주석이 김정은 조선노동당 총비서 겸 북한 국무위원장의 초청으로 8∼9일 북한을 국빈 방문한다고 발표했다.

지난 2025년 9월 4일 중국 베이징에서 만난 김정은 북한 국무위원장(왼쪽)과 시진핑 중국 국가주석이 악수하고 있다. AP연합뉴스

이번 발표는 중국 외교부가 아닌 중련부가 맡아 시 주석의 방북이 국가 간 외교뿐 아니라 북중 양당 간 전략적 교류의 성격을 띠고 있음을 시사했다.

중련부는 다만 시 주석의 구체적인 일정과 방문지 등은 공개하지 않았다.

조선중앙통신도 이날 "조선노동당 총비서, 조선민주주의인민공화국 국무위원장 김정은 동지의 초청에 의하여 중국공산당 중앙위원회 총서기, 중화인민공화국 주석 습근평(시진핑) 동지가 6월 8일∼9일 조선민주주의인민공화국을 국가방문하게 된다"고 전했다.

북중 정상 간의 만남은 지난해 9월 초 김정은 국무위원장이 중국의 전승절 80주년 기념행사 참석을 위해 베이징을 방문한 이후 약 9개월 만이 된다.

시 주석의 북한 방문은 2019년 6월 이후 약 7년 만이다.

당시 시 주석은 김정은 집권 이후 처음으로 북한을 방문해 정상회담을 하고 북중 우호관계를 과시했다.

시 주석은 그보다 앞선 2008년에도 북한을 찾았지만 당시에는 국가부주석 자격이었다.

이번 방문은 김정은 집권 이후 두 번째 방북이 된다.

이번 방북은 북한과 러시아가 군사·안보 협력을 크게 강화하며 밀착 행보를 이어가는 가운데 이뤄져 주목된다.

북한이 최근 러시아와 군사·안보 협력을 대폭 강화하며 밀착 행보를 이어가고 있지만, 중국 역시 북한의 최대 교역국이자 후원국으로 북한에 대한 영향력을 유지하고 있다.

이에 따라 시 주석의 방북은 북러 밀착 국면 속에서도 북중 우호관계를 재확인하고 한반도 문제에서 중국의 영향력을 과시하려는 의미를 담고 있다는 분석이 나온다.

전문가들은 이번 방북이 변화한 안보 환경 속에서 북중 전략적 협력을 강화하고 양국 관계를 한층 공고히 하기 위한 행보라고 평가한다.

지난 2025년 베이징에서 열린 북중 정상회담. 신화통신·연합뉴스

올해는 북중우호협력상호원조조약 체결 65주년이 되는 해이기도 하다.

북한과 중국은 사회주의 국가들이 중시하는 정주년을 계기로 양국 관계를 과시해온 만큼 이번 방북 역시 양국의 전통적인 우호 관계와 동맹 의식을 재확인하는 상징적 의미를 담고 있다는 평가가 나온다.

이번 방북은 최근 열린 미중 정상회담과 중러 정상회담 직후 이뤄진다는 점에서도 관심을 끈다.

중국은 미국 및 러시아와 잇따라 정상회담을 열고 한반도 정세를 포함한 주요 국제 현안을 논의했다.

특히 미국이 발표한 미중 정상회담 설명자료에는 양국이 북핵 비핵화라는 공동 목표를 확인했다는 내용이 포함됐지만, 중러 정상회담에서는 비핵화 문제를 거론하지 않은 채 대북 제재 반대 입장을 강조했다.

이에 따라 시 주석이 김 위원장과의 회담에서 최근 국제 정세와 한반도 문제를 둘러싼 주요국 간 논의 내용을 공유하고 향후 대응 방향을 조율할 가능성이 있다는 관측이 나온다.

일각에서는 시 주석이 북미 대화 재개를 위한 중재 역할에 나설 수 있다는 전망도 제기된다.

다만 북한이 미국과의 대화 재개에 여전히 소극적인 태도를 보이는 만큼 실제 북미 접촉으로 이어질지는 불확실하다는 관측도 적지 않다.

경제 협력 확대도 주요 의제로 거론된다,

중국은 코로나19 이후 점진적으로 회복되고 있는 북중 교역과 인적 교류를 더욱 확대하는 방안을 모색하고 있다.

특히 중국이 오랫동안 관심을 보여온 두만강 하류 수로 이용과 동해 진출 문제, 북중 접경지역 개발 협력, 나선 경제특구 활용 방안 등이 논의될 가능성이 있다는 전망도 나온다.

<연합>