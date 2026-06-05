전남광주통합특별시 첫 조직체계 입법예고… 차관급 ‘4인 부시장’ 띄운다

양 시·도, 행정기구 설치 조례·규칙 자치법규안 전격 발표

기획조정 등 지휘체계 일원화… ‘4실 7본부 24국’ 체제 시동

7월 1일 공식 출범… 인수위와 협의해 2차 조직개편안 속도

7월 1일 공식 출범하는 ‘전남광주통합특별시’ 행정기구 운용의 법적 근거가 될 첫 조직체계 밑그림이 공개됐다. 양 시·도의 중복 부서 지휘체계를 일원화하고, 사상 유례없는 차관급 4인 부시장 체제를 도입해 통합 초기 행정 효율성을 극대화하겠다는 포석이다.

5일 광주시와 전남도에 따르면 양 시·도는 전날 전남광주통합특별시 행정기구 설치 조례와 규칙 등이 포함된 자치법규 제정안을 전격 입법예고했다. 이번 제정안은 국회를 통과한 ‘전남광주통합특별법’과 행정안전부의 기구설치·정원 운용 지침을 충실히 반영해 설계됐다.

광주광역시청 전경. 광주시 제공

가장 눈에 띄는 대목은 차관급 4명으로 구성되는 ‘부시장 지휘 라인’의 도입이다. 통합특별시에는 정무직 국가공무원 2명과 정무직 지방공무원 2명 등 총 4명의 부시장이 배치된다. 이들은 각각 △행정 △안전민생 △문화산업 △경제농림 분야를 전담하게 된다.

구체적으로 행정부시장은 기획조정과 통합추진, 자치행정, 민주인권, 교육청년 업무를 총괄 지휘한다. 안전민생부시장은 재난안전·복지·교통·도시·통합공항 등 시민 생활과 직결된 민감한 현안을 전담 마크한다. 미래 먹거리를 책임질 문화산업부시장은 미래산업과 문화·체육·관광 기능을, 경제농림부시장은 경제·일자리·농수산·환경산림 분야를 각각 분담해 전문성을 높인다.

조직의 연착륙을 위해 양 시·도가 기존에 각각 운영하던 기획조정, 산업, 시민안전, 경제, 자치행정, 문화, 보건복지, 농수산 등의 부서 기능은 하나로 통합된다. 이를 단일 실·본부장이 총괄 조정하도록 해 지휘체계의 대혼란을 미연에 방지했다.

전남도청 전경. 전남도 제공

아울러 제정안에는 1·2급 고위직 신설과 3급 담당관 4년 한시 설치, 감사위원회 및 소방조직 통합 등의 내용도 담겼다. 이를 반영해 7월 1일 출범하는 초대 기구는 ‘4실 7본부 24국, 139과·담당관, 38직속기관, 1지역본부, 30사업소, 1출장소, 3합의제 행정기관’ 체계의 거대 조직으로 출발하게 된다.

양 시·도는 향후 ‘통합특별시장 인수위원회’와의 긴밀한 협의를 통해 공약 사항과 시정 비전, 시민 및 의회의 의견을 종합 수렴한 ‘2차 조직개편안’도 신속히 수립한다는 방침이다.

고광완 광주시 행정부시장은 “이번 첫 조직안은 실·본부장 일원화를 통해 통합 초기 지휘체계를 명확히 세우고, 행정 공백을 차단하는 데 초점을 맞췄다”고 설명했다.

한편, 이번 제정안의 상세 내용은 광주시와 전남도 누리집에서 확인할 수 있다. 양 시·도는 의견 수렴 과정을 거쳐 조례·규칙 심의와 의회 의결 등 후속 절차를 마무리하고 7월 1일부터 본격 시행에 들어갈 예정이다.