젠슨 황, 전세기 타고 김포공항 도착…방한 일정 돌입 입력 : 2026-06-05 13:26 수정 : 2026-06-05 13:32 구글 네이버 유튜브 입국 소감 전한 뒤 홍대로 이동해 국내 주요 인사들과 회동 젠슨 황 엔비디아 최고경영자(CEO)가 5일 오후 한국을 찾았다. 황 CEO는 이날 오후 1시20분께 전세기를 타고 김포공항에 도착했다. 젠슨 황 엔비디아 최고경영자(CEO)가 2일(현지시간) 대만 타이베이 난강 전시장에서 ‘컴퓨텍스 2026’ SK하이닉스 부스를 둘러본 뒤 퇴장하고 있다. 황 CEO의 방한은 지난해 10월 말 이후 약 7개월 만이다. 황 CEO는 공항에서 간단한 입국 소감을 밝힌 뒤 서울 시내로 이동해 주요 인사들과 만날 예정이다. <연합> Copyright ⓒ 세계일보. 무단 전재 및 재배포 금지 연합 한상용 이슈 나우 더보기 '나나 강도상해 혐의' A씨, 4일 선고 공판… 검찰은 '징역 10년' 구형 유병재 회사 채용 공고 논란… "6개월 인턴인데 PM 포지션을 왜…"