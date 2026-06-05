日 언론도 ‘시진핑 국빈 방북’ 신속 보도…“美 염두 협력 강화”

일본 매체들은 5일 시진핑 중국 국가주석이 오는 8일 북한을 방문한다는 소식을 신속히 전하며 북·중 관계 개선에 큰 관심을 나타냈다.

TBS방송은 중국 신화통신을 인용, 시 주석이 김정은 북한 국무위원장 초청으로 8·9일 북한을 찾을 예정이라고 전하면서 “시 주석의 방북은 2019년 6월 이후 7년 만이며 국가주석 취임 후 두 번째”라고 했다.

시진핑 중국 국가주석(왼쪽)과 김정은 북한 국무위원장. 로이터연합뉴스

또 이번 방북이 시 주석의 올해 첫 해외 순방이라고 짚으면서 “지난해 9월 김 위원장이 베이징을 방문해 시 주석과 회담했고 10월에는 북한 노동당 창건 80주년에 맞춰 리창 중국 국무원 총리가 평양을 찾는 등 (북·중 사이에) 교류가 활발해지고 있다”고 했다.

교도통신은 시 주석이 지난달 도널드 트럼프 미국 대통령과 블라디미르 푸틴 러시아 대통령과 잇달아 회담한 사실을 언급하며 시 주석과 김 위원장이 대미 관계를 염두에 두고 협력 강화를 모색할 것으로 전망했다.

요미우리신문은 북한이 우크라이나 전쟁에 파병하며 러시아와 관계가 돈독해진 점을 중국이 탐탁지 않게 여긴 측면이 있었지만 지난해 9월 중국 전승절 80주년 기념행사를 계기로 베이징에서 열린 정상회담 이후 북·중 간 관계 개선 경향이 있다고 분석했다.

또 올해가 한반도 유사 시 중국의 자동 개입을 규정한 북·중우호협력상호원조조약 체결 65주년이 되는 해라면서 김 위원장이 지난 4월 왕이 중국 외교부장과 평양에서 회담하는 등 양국의 고위급 왕래가 강화되고 있다고 덧붙였다.

NHK 역시 “시 주석의 북한 방문은 2019년 이후 처음”이라며 “중국으로서는 북한과의 관계를 강화해 미국 등을 염두에 두고 외교적 영향력을 과시하려는 의도가 있는 것으로 보인다”고 전했다. 이어 북한 입장에서는 중국의 경제적 협력을 기대함과 동시에 도널드 트럼프 미국 대통령이 김 위원장과의 대화에 의지를 보이는 가운데 중국과의 공조를 강화하려는 의도가 엿보인다고 분석했다.