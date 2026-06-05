젠슨 황 “한국에 많은 비즈니스 가져왔다… 깜짝 놀랄 선물 준비”

젠슨 황 엔비디아 최고경영자(CEO)가 5일 한국을 다시 찾아 “한국을 위한 깜짝 선물이 준비돼 있다”고 밝혔다.

황 CEO는 이날 오후 김포공항을 통해 입국한 뒤 취재진과 만나 “이번에도 한국을 위한 선물이 있느냐”는 질문에 “한국을 위해 아주 많은 비즈니스를 가져왔다”며 이같이 답했다.

젠슨 황 엔비디아 최고경영자(CEO)가 5일 서울 강서구 서울김포비즈니스항공센터(SGBAC)를 통해 입국하고 있다. 젠슨 황은 이날 국내 주요 기업 총수들과 회동할 예정이다. 뉴스1

그는 깜짝 선물을 언제 공개할 것이냐는 질문에는 “말할 수 없다. 그렇지 않으면 깜짝 선물이 아니지 않으냐”고 답했다. 황 CEO의 방한은 지난해 10월 말 이후 약 7개월 만이다.

트레이드마크인 검은 재킷에 흰 바지 차림의 그는 이번 방한 배경에 대해 “한국의 모든 파트너와 고객사들에 감사를 표하고 싶다”며 “우리는 아주 중요한 일들을 많이 하고 있고, AI 구축 작업이 가속화되고 있다”고 말했다.

황 CEO는 이어 “지난해 아주 큰 성과를 거뒀고 한국 시장도 매우 잘 가고 있다”며 “하반기는 상반기보다 훨씬 더 규모가 커질 것이고, 내년은 아주 큰 해가 될 것”이라고 강조했다.

그는 이날 저녁 한국식 바비큐(삼겹살)를 먹을 예정이냐는 질문에는 “한국식 바비큐를 정말 좋아한다”며 “치킨도 아주 좋아하고 삼계탕도 최고다. 전부 다 맛있다”고 답했다.

황 CEO의 첫 행선지는 대기업 사옥이 아닌 e스포츠 게임단 T1이 운영하는 PC방이다. 게임업계에 따르면 황 CEO는 이날 오후 서울 시내에 위치한 PC방 ‘T1 베이스 캠프’에서 T1 리그 오브 레전드(LoL) 선수단을 만난다.

엔비디아 젠슨 황 최고경영자(CEO)가 5일 전용기편으로 서울 강서구 김포비즈니스항공센터(SGBAC)에 도착해 센터를 나서며 팬들에게 사인을 해주고 있다. 연합뉴스

이날 저녁 홍대입구 일대의 삼겹살 음식점인 ‘형님 저요’에서는 국내 주요 기업인들과 만찬 회동을 할 것으로 전해졌다. 이번 회동에는 최태원 SK그룹 회장과 정의선 현대차그룹 회장, 구광모 LG그룹 회장, 이해진 네이버 의장 등이 참석할 것으로 알려졌다. 참석자들은 삼겹살에 소주를 곁들인 이른바 삼소 회동을 통해 AI 반도체, 로보틱스, 피지컬 AI, AI 데이터센터 인프라 등 폭넓은 협력 방안을 논의할 것으로 보인다.

황 CEO는 7일엔 서울에서 김택진 NC 대표와 회동하고 잠실구장에서 열리는 프로야구 두산베어스 홈경기 시구자로 나선다. ‘야구 마니아’로 널리 알려진 박정원 두산그룹 회장 겸 두산베어스 구단주가 시타자로 타석에 선다. 젠슨 황 쪽에서 “한국 프로야구를 보고 싶다”는 뜻을 먼저 전달해 이뤄지는 이벤트다. 두 사람은 로보틱스와 피지컬 AI 협력 방안도 논의할 것으로 알려졌다.

8일에는 서울 여의도 LG그룹 사옥을 찾아 구 회장, LG전자·LG CNS 등 관련 계열사 임원 등과 면담할 예정이다. 그는 이어 서울대 AI연구원·로보틱스 연구소 등을 거쳐 현대차 양재 본사에서 정의선 회장과 만날 것으로 보인다. 두 사람은 최근 로비 리모델링을 마친 현대차 본사 건물에서 다양한 로봇을 보면서 피지컬 AI 협력을 논의할 것으로 전해졌다.

이번 방한은 엔비디아가 한국 기업들과의 협력 범위를 고대역폭메모리(HBM) 등 AI 반도체 공급망을 넘어 로봇, 자동차, 게임, 클라우드 인프라 등으로 넓히는 흐름 속에서 이뤄진다. 업계에서는 황 CEO가 이번 방한을 계기로 한국 내 AI 생태계와의 접점을 한층 넓힐 것으로 보고 있다.