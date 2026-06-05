노태악 선관위원장 사의 표명…“투표용지 부족 사태 책임 통감”

"참담함과 무한한 책임감 느껴"

외부전문가로 구성된 진상규명위 설치키로



노태악 중앙선거관리위원장이 5일 6·3 지방선거 투표용지 부족 사태와 관련해 사의를 표명했다.

노태악 중앙선거관리위원장이 5일 경기 과천 중앙선거관리위원회 과천청사에서 대국민 사과문 발표에 앞서 인사하고 있다.뉴시스

노 위원장은 이날 오후 과천청사에서 대국민 사과를 통해 “모든 사태에 대한 책임을 통감한다”며 “중앙선관위원장 직에서 물러나겠다”고 밝혔다.

노 위원장은 “지난 6월 3일 실시된 제9회 전국동시지방선거 일부 투표소에서 발생한 투표용지 부족 사태로 국민께 심려를 끼쳐 송구스럽다”며 “투표 참여로 보여주신 국민의 높은 관심과 의사표시가 이번 사태로 훼손됐다”고 말했다.

이어 “선거 관리에 대한 국민 신뢰를 훼손하고 선거 과정 전반에 대한 불신으로 이어지고 있는 상황에 대해 참담함과 무한한 책임감을 느낀다”고 덧붙였다.

그는 “참정권이라는 국민의 소중한 권리를 침해하는 일이 발생한 데 대해 변명의 여지가 없다”며 “다시는 이런 일이 재발하지 않도록, 가능한 신속하게 진상규명위원회를 설치해, 투표용지 부족 사태가 발생하게 된 근본적인 원인과 문제점, 대응 과정을 파악하고 재발 방지를 위한 개선방안 등을 마련해 모든 결과를 소상히 밝히겠다”고 했다.

또 “국회 차원의 국정조사 등 모든 절차에 성실히 임하고 결과에 따른 책임도 회피하지 않겠다”고 강조했다.