젠슨황, 페이커에 GPU 선물… “게임은 엔비디아의 출발점”

젠슨 황 엔비디아 최고경영자(CEO)가 방한 첫 행선지로 PC방을 찾아 한국의 게임 문화와 e스포츠의 경쟁력을 높이 평가했다.

젠슨 황(왼쪽) 엔비디아 최고경영자(CEO)가 5일 서울 마포구 'T1 베이스 캠프'에서 '페이커' 이상혁을 만나서 엔비디아의 차세대 플래그십 그래픽카드인 ‘지포스 RTX 5090’을 선물하고 있다. 뉴시스

황 CEO는 5일 오후 서울 홍대입구 인근 T1 PC방에서 프로게이머 페이커 이상혁 등 T1 선수단과 만나 “한국은 e스포츠에 최적의 시장”이라며 “한국은 e스포츠의 발상지다. 한국은 e스포츠를 발명했고, e스포츠를 관람하는 문화도 만들었다”고 평가했다. 이어 “한국 게이머들은 이기기 위해 최고의 그래픽처리장치(GPU)를 선택했고, 그것이 바로 엔비디아 GPU였다”고 언급했다.

황 CEO는 페이커와 만나 나란히 선 채로 무대 위에 서서 대화를 나눴다. 황 CEO는 페이커가 쓰는 그래픽카드 기종을 물었고, 페이커가 RTX 4070을 쓴다라고 답하자 “그건 골동품(antique)”이라고 농담을 던지며 자신의 사인이 담긴 지포스 RTX 5090 그래픽처리장치(GPU)를 선물했다.

페이커는 황 CEO에게 자신의 사인이 담긴 유니폼을 선물하고, 선수단과 함께 기념사진을 촬영했다.

이날 김포공항을 통해 입국한 황 CEO는 저녁에 홍대입구역 인근 삼겹살 음식점에서 국내 주요 기업인들과 만찬 회동을 한다. 회동에는 최태원 SK그룹 회장, 구광모 LG그룹 회장, 이해진 네이버 의장 등이 참석할 것으로 알려졌다.