SBS ‘오늘도 매진했습니다’로 로코 도전한 채원빈 “마음이 움직이는 대본, 내 느낌으로 표현하고 싶어”

“(로맨틱 코미디는) 확실히 신경 써야 할 것들이 많다는 걸 느꼈어요. 극의 전체적인 흐름은 물론 그 안에서 제가 어떤 이야기를 해야 하는지까지 생각해야 해서 이전 작품들과는 다르더라고요. 장르물은 인물의 생각을 따라가다 보면 자연스럽게 연기에 녹아들었는데, 로맨틱 코미디는 제 사건이나 감정에만 집중하면 흐름이 무너지는 순간들이 보였어요. 감정을 드러낼 때 극 안에서 어떻게 보일지까지 고민하며 연기해야 했습니다.”

배우 채원빈이 SBS ‘오늘도 매진했습니다’를 통해 첫 로맨틱 코미디(로코)에 도전한 소감을 이렇게 전했다.

채원빈은 영화 ‘야당’, ‘마녀(魔女) Part2. The Other One’, ‘소녀심판’, 넷플릭스 ‘스위트홈’ 시즌 2·3, MBC ‘이토록 친밀한 배신자’ 등 장르물에서 활약해왔다.

그런 그가 ‘오늘도 매진했습니다’에서 완판주의 쇼호스트 담예진을 연기하며 완벽주의 농부 매튜 리(안효섭)와 알콩달콩한 케미를 선보였다.

드라마 속 담예진은 로맨스뿐 아니라 코믹한 면모까지 드러내며 색다른 매력을 보여줬다.

채원빈은 가장 기억에 남는 장면으로는 “야외에서 찍은, 도망친 닭을 잡는 신”을 꼽았다.

그는 “감독님께서 ‘동선을 마음대로 써 달라’고 하셔서 자유롭게, 즐겁게 찍었던 기억이 난다”며 “액션 장르에서는 CG를 경험해봤는데, 이렇게 일상적인 장면에 쓰인 CG는 처음이었다. 닭이 너무 리얼해서 ‘이렇게도 만들 수 있구나’ 싶었다”고 웃었다.

첫 로코를 택한 이유에 대해선 “마음이 먼저 움직였기 때문”이라고 말했다.

“대본을 읽었을 때 마음이 동해서 ‘하고 싶다’는 생각이 먼저 들었어요. 그러면 생각도 따라오더라고요. 그동안 연기를 하면서 느끼고 쌓아온 것들이 있으니 이번 작품에 잘 녹여낼 수 있지 않을까 싶었죠.”

차기작으로도 로맨스 장르를 선택했다. 내년 방송 예정인 로맨스 퓨전 사극 ‘수성궁 밀회록’이다.

“퓨전 사극인데 글이 굉장히 재미있더라고요. 다음 화가 궁금해지는 대본이었고, 인물도 매력적이었어요. 그런 작품을 보면 ‘내가 어떤 느낌으로 표현할 수 있을까’라는 생각이 들면서 욕심이 나요.”

“첫 사극은 아니지만 배역이 다르고 말투도 새로 만들어야 해서 부담된다”는 그는 “같은 사극이라도 인물이 달라서, 정말 마구잡이로 연습하고 있다”고 털어놓았다.

그러면서 앞으로도 다양한 캐릭터에 도전하고 싶다는 바람을 전했다.

“걱정도 많지만 욕심도 많아요. 좋은 이야기와 좋은 캐릭터를 만나면 꼭 해보고 싶어요. 동시에 ‘내가 할 수 있을까’ 하는 생각도 항상 함께하지만, 결국에는 ‘할 수 있다’는 마음이 이겨요. 그 마음이 제 원동력인 것 같아요.”