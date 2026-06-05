靑, 노태악 사의 표명에 “무겁게 받아들여…충분한 소명·엄정 후속 조치해야”

청와대는 5일 노태악 중앙선거관리위원장이 6·3 지방선거 ‘투표용지 부족 사태’와 관련해 사의를 표명한 데 대해 “무겁게 받아들인다”며 “선관위는 납득할 수 있는 충분한 소명과 엄정한 후속 조치를 해야 마땅하다”는 입장을 밝혔다.
청와대 관계자는 이날 “노태악 중앙선관위원장과 허철훈 사무총장의 사의 표명을 무겁게 받아들인다”며 이같이 말했다. 이 관계자는 “선관위는 선거 과정에서 국민께 끼친 큰 우려에 대해 국민께서 납득할 수 있는 충분한 소명과 엄정한 후속 조치를 해야 마땅하다”며 “선거 관리 전반에 대한 점검과 제도 개선 또한 책임 있게 조치해 국민 신뢰를 회복해야 할 것”이라고 강조했다.
노 위원장은 이날 오후 과천청사에서 대국민 사과를 통해 “모든 사태에 대한 책임을 통감한다”며 “중앙선관위원장 직에서 물러나겠다”고 밝혔다. 그는 “국회 차원의 국정조사 등 이번 사태에 관한 선관위의 책임을 확인하는 모든 절차에 성실하게 임하고 이후 그 결과에 따라 책임져야 할 일이 있다면 결코 회피하지 않을 것”이라고 했다.