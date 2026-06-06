돌아온 한동훈, 버티는 장동혁… 보수 재건 어디로

6·3 지방선거가 끝난 뒤 국민의힘 안팎에서 장동혁 지도부 책임론이 거세지고 있는 가운데, 장동혁 대표가 ‘투표용지 부족 사태’ 진상규명에 화력을 집중하며 사실상 버티기에 들어가면서 당 쇄신을 둘러싼 긴장감도 커지고 있다. 송언석 원내대표가 임기를 10일가량 남기고 조기 사퇴를 선언하며 차기 원내대표 선출을 위한 경쟁도 본격화하는 모습이다. 여기에 부산 북갑 국회의원 보궐선거에서 당선된 무소속 한동훈 의원이 본격적인 여의도 행보에 나서면서 향후 보수 진영의 주도권 경쟁 구도에도 관심이 쏠린다.

한 의원은 5일 당선 후 처음으로 국회를 찾아 본회의에 참석한 뒤 기자들과 만나 “보수는 재건돼야 한다”며 “보수 정치는 지금 같은 상태로는 미래가 없다”고 말했다.

한동훈 의원(왼쪽)과 장동혁 국민의힘 대표. 연합뉴스

그는 “이번 6·3 지방선거에서 보여준 시민들의 정교한 판단이 있다고 생각한다”라며 “당권파가 지원하는 후보는 여지없이 회초리를 들었다. 후보가 훌륭하든 않든, 새로운 보수재건에 동참하겠단 후보에겐 깜짝 놀랄 지지를 보여줬다”고 평가했다. 그러면서 “보수 정치를 하는 분들이 그 민심을 받아들여야 한다”라며 “그걸 지금 받아들이지 못하면 기회가 없다”고 강조했다.

한 의원은 보수진영 전반을 아우르는 연대를 예고했다. 그는 “보수재건은 과거 문제가 아니다”라며 “이런 상황에서 말할 자격이 있는 보수, 이길 수 있는 보수, 정권 되찾을 수 있는 보수를 만들자는 것이다. 저는 그 미래에 공감하는 모든 보수세력과 함께하겠다”고 했다.

반면 장 대표는 선거 이후 즉각적인 거취 표명 대신 중앙선거관리위원회의 투표용지 부족 사태를 고리로 공세 수위를 끌어올리며 정치적 존재감 유지에 주력하고 있다.

국민의힘 장동혁 대표가 5일 잠실7동 투표함 개표가 진행되고 있는 서울 송파구 올림픽공원 핸드볼경기장에 도착, 확성기를 들고 발언하고 있다. 연합뉴스

장 대표는 이날 잠실7동 제2투표소 투표함 반출 현장과 경기 과천 중앙선거관리위원회를 방문해 투표용지 부족 사태에 대한 진상규명 촉구와 책임자 문책 요구에 나섰다. 장 대표는 “개표를 중지시켰어야 했다. 투표함 반출을 막아야 했다”며 “시민들과 함께 끝까지 싸우겠다. 반드시 진상을 규명하고 책임을 물을 것”이라고 목소리를 높였다.

당내에서는 선거 패배의 책임을 둘러싼 후폭풍도 이어지고 있다. 송언석 원내대표가 조기 사퇴 의사를 밝히며 당 쇄신의 신호탄을 쏘아 올렸지만, 인적 쇄신과 노선 재정비를 둘러싼 계파 간 갈등이 본격화할 가능성도 제기된다.

무소속 한동훈 부산 북갑 국회의원 보궐선거 후보가 4일 부산 북구 선거사무소에서 당선이 확정된 후 지지자에게 인사하고 있다. 연합뉴스

친한(한동훈)계 박정훈 의원은 이날 SBS라디오에 출연해 “장동혁 대표가 관여한 곳은 다 졌다”며 “부산도 박민식 (북갑) 후보가 2등으로 가다가 폭락으로 간 게 장 대표가 다녀간 뒤고, 박형준 부산시장도 장동혁 지도부와 함께 이 선거를 치렀기 때문에 망했다”고 주장했다.

경기 평택을 재선거에서 승리한 유의동 의원도 MBC라디오 인터뷰에서 “장 대표 스스로 선거 결과에 대한 평가를 먼저 할 필요가 있다”면서 “그게 곧 거취 표명으로 연결돼야 한다면 피할 이유는 없다”고 지적했다. 반면 당권파인 김재원 최고위원은 MBC라디오에서 ‘장 대표 내지 지도부에 사퇴 요구가 나올 수 있는데 검토해본 적 있느냐’는 질문에 “아직 그런 단계는 아니다”라며 선을 그었다.

경기 평택을 국회의원 재선거에서 당선된 국민의힘 유의동 의원이 5일 국회에서 22대 국회 후반기 의장단을 선출하기 위해 열린 본회의에서 선서한 뒤 인사말하고 있다. 연합뉴스

정치권에서는 한 의원의 복귀와 장 대표의 잔류가 맞물리면서 향후 보수재건 과정이 순탄치만은 않을 것이라는 전망이 나온다. 지도부 교체와 당 혁신, 차기 당권 경쟁 등 여러가지 과제가 맞물리면서 국민의힘이 분열을 수습하고 재건의 동력을 마련할 수 있을지는 여전히 미지수라는 평가다.