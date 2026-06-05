민주노총 “홈플러스 37곳 폐점하면 2만명 길거리로…정상화 대책 촉구”

민주노총은 홈플러스 경영진이 임시 휴점 중인 37개 매장에 대해 폐점 결정을 내린 데 대해 “정규직 노동자는 물론 협력업체와 외주·입점업체 노동자까지 약 2만명이 길거리로 내몰리게 된다”며 대주주인 MBK파트너스에 정상화 대책을 마련하라고 촉구했다.

민주노총은 5일 성명을 내고 “마구잡이 폐점 강행은 유통 노동자 생존권을 통째로 흔드는 대량실업 위기를 불러올 것”이라고 규탄했다.

안수용 마트노조 홈플러스지부장이 지난 5월 28일 오전 서울 종로구 광화문광장에서 열린 지방선거 전 홈플러스 정상화 해결을 촉구 노동 ·시민사회 단체 삼보일배 행진에 앞서 발언을 하고 있다. 뉴시스

앞서 홈플러스는 마트산업노조 홈플러스지부 및 일반노조에 보낸 공문에서 “휴업 중인 37개 점포를 폐점하기로 했다”고 밝힌 바 있다.

민주노총은 “MBK파트너스는 홈플러스 인수 후 자산을 헐값에 팔아치우고, 고율의 임대료를 홈플러스에 떠넘겨 흑자 점포를 적자 점포로 전락시켰다”며 “전형적인 먹튀 경영의 결과물로 그 피해는 고스란히 노동자와 그 가족, 협력업체, 지역사회가 떠안고 있다”고 지적했다.

또 “홈플러스 정상화에 조금이라도 의지가 있다면 MBK 역시 지급보증을 비롯한 가능한 모든 자구책을 즉각 실행에 옮겨야 한다”면서 “사태를 만든 자가 책임지는 건 최소한의 의무”라고 목소리를 높였다.

그러면서 “노동자들의 희생을 전제로 한 구조조정은 결코 해법이 될 수 없다”면서 “MBK는 책임을 회피하지 말고 실질적인 정상화 대책을 내놓아야 한다”고 촉구했다.

정부를 향해서는 “약속한 정상화를 더 이상 미루지 말라”며 “지금 당장 유암코(UAMCO·연합자산관리) 개입 약속을 이행하고, 운영자금 문제를 정책적으로 뒷받침하라”고 요구했다.