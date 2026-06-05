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국민의힘 차기 원내대표에 김도읍·성일종·정점식 ‘3파전’

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박미영 기자 mypark@segye.com
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국민의힘이 오는 9일 새 원내대표를 선출한다.

 

5일 국민의힘에 따르면 오는 6일과 7일 원내대표 후보 등록을 시작으로 8일 하루 선거운동을 펼친 후 9일 원내대표를 선출한다. 송언석 원내대표는 이날 의원총회에서 사퇴했다.

 

국민의힘 김도읍(왼쪽부터), 성일종, 정점식 의원이 5일 국회 소통관에서 원내대표 출마 선언을 하고 있다. 연합뉴스
국민의힘 김도읍(왼쪽부터), 성일종, 정점식 의원이 5일 국회 소통관에서 원내대표 출마 선언을 하고 있다. 연합뉴스

새 원내대표 경선에는 4선의 김도읍(부산 강서) 의원과 3선의 정점식(경남 통영고성)·성일종(충남 서산태안) 의원이 나선다. 이들은 이날 국회에서 기자회견을 열고 출마 선언을 했다.

 

김 의원은 “우리 국민의힘은 이번 6·3 지방선거에서 엄중한 민심의 평가를 받았다”며 “지금 이대로는 우리 국민의힘의 앞날이 더 험난해 질 수 있다는 뼈아픈 지적을 외면할 수도, 해서도 안 된다”고 말했다.

 

그러면서 “국민의힘은 다시 태어나야 한다”며 “더는 국민께 갈등과 반목, 걱정과 우려를 드려선 안 된다. 변화와 쇄신을 통해 국민 신뢰를 회복하고 분열된 당을 화합해 보수를 재건해야 한다”고 주장했다.

 

정 의원은 “원 구성 협상을 성공적으로 이끌어 거대 의석을 앞세운 여당의 의회 권력 독점을 막아내고, 국회의 견제와 균형을 반드시 지켜내겠다”고 말했다. 

 

그는 “공소 취소를 비롯한 이른바 ‘이재명 죄 지우기’ 입법 등 국민 상식에 반하는 이재명 정권과 민주당의 폭거에 단호히 맞서겠다”며 “국민의힘은 민주주의를 지키는 강한 야당으로 거듭나야 한다”고 했다.

 

성 의원은 “화합의 토대 위에서 흐트러진 당 쇄신 작업에 과감하게 드라이브를 걸겠다”라고 밝혔다.

 

이어 “저는 특정 계파나 세력을 등에 업고 정치를 한 적이 없다”며 “지금까지 걸어온 그 신념대로 계파나 세력이 아닌 오로지 국민과 당을 위한 화합의 플랫폼이 될 수 있는 적임자는 제가 될 수 있다고 자부한다”고 강조했다.

 

임기 1년의 차기 원내대표는 원 구성 협상을 비롯해 후반기 국회 첫 1년의 원내 전략을 지휘하게 된다. 6·3 지방선거 이후 장동혁 대표의 책임론을 놓고 당내 공방이 격화되는 가운데, 원내대표 경선 과정에서도 치열한 세 대결이 예상된다. 

박미영 기자

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