中 “시진핑 방북 기간 북·중 지도자 양자관계·공동관심사 의견교환”

시진핑 중국 국가주석의 7년 만의 평양 방문에 중국 정부가 “최고 지도자들이 양자 관계 및 공동 관심사에 대해 의견을 교환할 것”이라고 밝혔다.

마오닝 중국 외교부 대변인은 5일 정례브리핑에서 시 주석의 구체적인 중국 국빈 방문 일정을 묻자 이같이 말했다. 앞서 중국 공산당 중앙위원회 대외연락부는 시 주석이 김정은 조선노동당 총비서 겸 북한 국무위원장의 초청으로 8∼9일 북한을 국빈 방문한다고 이날 발표한 바 있다. 북중 정상 간의 만남은 지난해 9월 초 김정은 국무위원장이 중국의 전승절 80주년 기념행사 참석을 위해 베이징을 방문한 이후 약 9개월 만이다. 아울러 시 주석의 북한 방문은 올해 들어 첫 해외 나들이로 2019년 6월 이후 약 7년 만에 이뤄지는 것이다.

2025년 9월 4일 김정은 북한 국무위원장이 전날 중국 베이징 인민대회당에서 시진핑 중국 국가주석과 정상회담을 했다고 보도했다. 조선중앙TV·연합뉴스

마오 대변인은 “최근 몇 년 동안 시 주석과 김 위원장의 전략적 지도 아래 중조(중국과 북한) 전통 우호 협력 관계가 지속적으로 건강하고 안정적으로 발전해 양국국민에게 실질적인 이익을 가져다줬다”며 올해가 북중우호협력 상호원조조약 체결 65주년이라는 점을 짚었다. 아울러 “이번 방문을 계기로 중조 관계가 시대에 발맞춰 더 큰 발전을 이루고, 양국 국민의 복지를 증진할 것”이라며 “지역 및 세계의 평화와 안정, 발전과 번영에더 큰 기여를 할 것”이라고 설명했다.

마오 대변인은 그러나 시 주석과 김 위원장 간의 세부 논의 의제와 회담 등 일정에 대해서는 말을 아꼈다. 그는 “방문의 구체적인 상황은 우리가 제때 소식을 발표할 것”이라며 “계속 관심을 가져달라”고만 밝혔다.