권민아, 시술 부작용 화상 상태 공개…"회복 더뎌 무섭다"

그룹 AOA 출신 권민아가 의료사고로 화상을 입은 뒤 상처의 상태를 공개했다.

권민아는 5일 소셜미디어에 "최근 피부 상태는 어떤지 다들 많이 걱정해주셔서 감사하다"며 장문의 글과 사진을 올렸다.

사진에는 현재 권민아의 피부 모습이 담겼다. 그는 "전문 병원에서 꾸준히 치료를 받고 있어 외관상으로는 1월 당시보다 많이 좋아졌다"면서도 "여기서부터 회복 속도가 더뎌져 솔직히 많이 무섭다"고 털어놨다.

그는 그는 "처음에는 피부 이식 수술과 함께 2년가량의 치료가 예상된다고 들었지만, 현재는 최소 1년 이상의 치료 기간을 바라보고 있다"며 "추상장애 가능성 또한 배제할 수 없는 상황"이라고 설명했다.

권민아는 사고 당시를 회상하며 "작년 말 몇 군데와 계약서를 작성하고 촬영 일정도 잡혀 있어 정말 기뻤다"며 "슈링크 시술을 받은 당일에도 향후 일정에 대해 이야기했었다"고 밝혔다. 그러나 "심재성 2도 진피 화상을 입으면서 예정된 촬영에 참석하지 못하게 됐다"고 말했다.

그는 이 과정에서 경제적 손길도 입었다고 밝혔다. 권민아는 "촬영을 노쇼하게 되면서 촬영비를 돌려드렸고, 준비 비용에 대한 배상까지 감당하기 어려운 상황이었다"며 "시술을 진행한 원장으로부터 촬영 손해배상금 920만원을 포함해 3월까지의 약제비와 치료비 등 약 2000만원을 지원받았다"고 했다.

이어 "이 금액은 근거 없이 받은 것이 아니다"라며 "진단서와 상세 영수증을 제출한 뒤 도움을 요청해 받은 금액"이라고 했다. 그러면서 "3월 이후 병원 측이 소송을 원했고, 향후 치료비 지원도 중단돼 현재는 모든 치료비를 사비로 부담하고 있다"고 했다.

또한 권민아는 "치료비는 물론 정신과 약물 치료비, 교통비, 약제비, 회복에 도움이 되는 제품 비용까지 모두 부담하고 있다"며 "피부 상태 때문에 촬영을 하지 못해 받지 못한 금액만 약 7400만원이며, 계약서와 메신저 내용으로 확인 가능한 추가 계약 건도 2000만~3000만원 수준"이라고 호소했다.

현재 법적 대응도 검토 중이라고 밝혔다. 그는 "법무법인만 7곳 정도를 찾아 상담을 받았고, 공통적으로 의료과실과 의료법 위반 가능성을 들었다"며 "향후 1년간 치료비 명목으로 약 3500만원 수준의 합의를 먼저 제안했고, 위자료 부분도 원장님이 판단할 수 있도록 했다"고 설명했다.

권민아는 "돌아온 말씀은 제 말이 오히려 협박에 해당된다는 것"이라며 "원장님도 힘드시겠지만 하루아침에 삶이 완전히 바뀌어버린 제 심정은 어떨 것 같으냐"고 토로했다.

앞서 권민아는 지난 1월 피부과 시술 도중 화상을 입은 사실을 공개한 바 있다.

<뉴시스>