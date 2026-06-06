"우린 약쟁이들"…이창호, 곽범 이어 마운자로 고백

코미디언 이창호가 비만 치료제인 마운자로를 맞고 있다고 고백했다.

4일 김승혜의 유튜브 채널에는 ‘KBS 공채 29기 동기들의 봉인썰 대방출’이라는 제목의 영상이 공개됐다.

영상에는 김승혜, 김해준, 이창호, 정재형이 함께 모여 식사를 하며 이야기를 나누는 모습이 담겼다.

이날 김승혜는 직접 준비한 감자탕으로 동기들을 대접했다. 음식을 본 이창호는 연신 감탄했고, 이를 지켜보던 김해준은 "창호가 집들이 음식 중에서도 감자탕을 가장 맛있게 먹었다"고 했다.

이창호는 돌연 "사실 오늘 마운자로를 맞았다"고 밝혀 모두를 놀라게 했다. 김해준은 "요즘 '빵송국'은 다 마운자로 하는 것 같다"고 농담을 던졌다.

앞서 이창호와 함께 코미디 크루 '빵송국' 멤버로 활동하는 곽범 역시 마운자로를 사용 중이라고 밝힌 바 있다. 이에 이창호는 "우리 다 약쟁이들이다"라고 받아쳐 현장을 웃음바다로 만들었다.

김승혜가 "그걸 왜 맞는 거냐"고 묻자, 정재형은 김해준을 향해 "형은 좀 해라"고 말해 웃음을 자아냈다. 그러나 김해준은 "나는 '맛있는 녀석들'을 하고 있어서 쉽지 않다. 마운자로를 맞으면 식욕이 줄어든다고 하더라"고 답했다.

이에 이창호는 "부작용도 거의 없고, 형 정도면 식욕 감소도 이겨낼 것 같다"고 재치 있게 응수했다.

<뉴시스>