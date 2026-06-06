이지혜, 유튜브 月수익 1200만원? "남편이 날 상사처럼 대해"

방송인 이지혜가 유튜브 채널 성공 이후 달라진 남편 문재완의 반응을 언급했다.

최근 유튜브 채널 '밉지않은 관종언니'에는 '미국 사는 요리 유튜버 '푸디젠' 돈 벌려고 시작한 유튜브 1년 만에 66만 된 비법은?'이라는 제목의 영상이 올라왔다.

영상에서 이지혜는 미국에서 활동 중인 푸드 크리에이터 푸디젠을 만나 유튜브 활동과 육아, 일상 등에 대해 이야기를 나눴다.

푸디젠은 "나가면 알아보냐"는 질문에 "조금 알아봐 주신다. 아직도 너무 신기하다"고 말했다.

이지혜가 "유튜브를 시작하고 가장 크게 달라진 게 뭐냐"고 묻자, 푸디젠은 "남편이 제일 달라졌다. 원래도 잘해줬지만 '푸디젠'이 유명해진 뒤 나를 다르게 보기 시작했다"고 답했다.

이에 이지혜는 "통장에 찍히는 게 달라서 그런 거 아니냐"고 말해 웃음을 안겼다.

이지혜는 푸디젠의 남편에게 "뭔가 윗사람처럼 대우하게 되지 않냐"며 "우리 남편도 나를 상사처럼 대한다. 내가 하지 말라고 하면 바로 안 한다"고 했다.

이지혜는 2023년 자신의 유튜브 채널 수익을 공개한 바 있다. 당시 그는 '밉지않은 관종언니' 구독자가 82만명을 돌파했다며 최근 3개월 예상 수익이 3689만729원으로 집계됐다고 밝혔다.

현재 '밉지않은 관종언니'는 구독자 103만명을 넘어섰다.

<뉴시스>