美, 이란 해안 군시설 폭격…이란, 걸프국 미군기지에 보복 시도

美, 호르무즈 자폭드론 격추 후 연루된 이란기지 타격

이란, 유조선 공격…쿠웨이트·바레인 美기지에 탄도미사일

미국과 이란 사이에 불안정한 휴전이 지속되는 가운데 양측이 6일(현지시간) 다시 한번 제한적인 군사 공격을 주고받았다.



이란 이슬람혁명수비대(IRGC)는 이날 성명을 통해 미국의 공격에 대한 대응으로 쿠웨이트와 바레인에 있는 미군 기지를 탄도미사일로 공격했다고 밝혔다.



혁명수비대는 또한 자국의 허가 없이 호르무즈 해협을 통과하려 한 유조선 4척에도 발포했다고 전했다.

중동 지역 미군을 총괄하는 미국 중부사령부는 이날 엑스에 올린 게시물에서 이란 혁명수비대의 주장을 일부 확인했다.



중부사령부는 "이란이 미군 중부사령부가 호르무즈 해협을 향해 발사된 이란의 자폭형 공격 드론 4기를 격추한 지 몇시간 만에 쿠웨이트와 바레인을 향해 탄도미사일 7발을 발사했다"고 밝혔다.



중부사령부 발표에 따르면 미군은 이란의 드론 4기를 격추한 뒤 이란의 추가적인 해상 공격을 방어하기 위해 고루크와 게슘섬에 있는 이란 해안 감시 레이더 기지를 타격했다.



미국과 이란 측의 발표를 종합하면 양측의 충돌은 이란이 호르무즈 해협에서 유조선을 공격함에 따라 촉발된 것으로 분석된다.



이란이 유조선을 향해 발사한 자폭드론을 미군이 격추하고 공격의 원점인 해안 기지들을 타격하자 이란이 쿠웨이트와 바레인 등 주변국 미군기지에 보복 공격을 시도한 정황이 드러난다.



미군 중부사령부는 "이란이 발사한 미사일 7발 가운데 6발은 요격됐으며, 나머지 1발은 의도한 목표에 도달하지 못했다"며 "현재까지 미군 인명 피해는 보고되지 않았다"고 밝혔다.



중부사령부는 이란이 바레인에 있는 미국 해군 제5함대 사령부를 타격했다는 주장은 사실이 아니라고 일축했다.

<연합>