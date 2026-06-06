CU편의점 택배 해킹에 고객 정보 ‘탈탈’…나도 피해자일까?

아이디·주소 등 대규모 유출…BGF네트웍스 “비밀번호 즉시 변경해야”

CU편의점 택배 서비스를 운영하는 BGF네트웍스에서 해킹 공격으로 인한 개인정보 유출 사고가 발생했다. 최근 쿠팡과 티빙 등 주요 플랫폼에서 개인정보 유출 사고가 잇따른 가운데 생활 밀착형 서비스로까지 보안 우려가 확산하는 모습이다.

개인정보 유출 사고가 발생한 CU편의점의 한 매장 전경. BGF리테일 제공

BGF네트웍스는 지난 4일 오후 3시 30분쯤 신원 미상의 해커가 시스템에 비인가 접근해 개인정보를 유출한 정황을 확인했다고 6일 밝혔다. 유출된 정보는 온라인 회원 고객의 아이디, 비밀번호, 이름, 생년월일, 성별, 주소, 이메일, 휴대폰 번호, CI(연계정보) 등이다.

회사는 사고 인지 직후 공격 IP를 차단하고 보안 조치를 완료했으며 개인정보보호위원회와 한국인터넷진흥원(KISA) 등 관계기관에 신고를 마친 상태다. 유출된 비밀번호는 단방향 해시 방식으로 암호화돼 저장된 것으로 알려졌다. 단방향 해시 방식은 비밀번호를 사람이 읽을 수 없는 무작위 문자열(난수) 형태로 변환해 저장하는 기술로, 해커가 데이터베이스를 탈취하더라도 원래 비밀번호를 알아내기 매우 어렵게 만드는 보안 조치다.

다만 택배 발송 시 입력한 수하인 등 제3자의 정보는 유출 범위에 포함되지 않았다.

BGF네트웍스는 홈페이지를 통해 “고객의 소중한 정보를 안전하게 보호하지 못한 점에 대해 무거운 책임을 통감하며 머리 숙여 깊이 사과드린다”고 밝혔다.

BGF네트웍스가 홈페이지를 통해 게시한 개인정보 유출 사고 사과문. BGF네트웍스 홈페이지 캡처

현재 회사는 침해사고 대응팀을 가동해 시스템 모니터링을 강화하고 보안 정책을 재정비하고 있다. BGF네트웍스 관계자는 “타 사이트와 동일한 비밀번호를 사용하는 이용자의 경우 2차 피해 예방을 위해 즉시 비밀번호를 변경해달라”며 “출처가 불분명한 문자메시지 내 URL 클릭이나 자사를 사칭한 금융 정보 요구 행위에 각별히 유의해달라”고 당부했다.