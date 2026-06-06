청와대, 미 보수인사 한국 비판 칼럼에 "심각한 왜곡·동맹 훼손"

청와대는 이재명 정부를 강경 좌파로 규정하면서 한국 및 한·미동맹에 우려를 나타낸 미국 보수 인사들의 미국 월스트리트저널(WSJ) 칼럼을 “심각한 왜곡”이라고 비판했다.

최성아 청와대 해외언론비서관은 5일(현지시간) WSJ에 반박 칼럼을 기고하고 해당 글에 대해 “한국의 현실을 반영하지 못할 뿐 아니라 미국의 가장 가까운 동맹국 중 하나에 대한 신뢰를 훼손할 위험이 있다”고 밝혔다.

청와대. 연합

앞서 미 싱크탱크 미국기업연구소(AEI) 연구원인 니컬러스 에버스탯, 북한자유연합의 자문위원인 로런스 펙은 지난 1일(현지시간) WSJ에 ‘한국, 미국에 대해 강경 좌파 노선으로 전환’이란 칼럼을 기고, 한·미동맹이 예측불가능한 도널드 트럼프 미 행정부와 한국 강경 좌파 정부의 무모함과 씨름하고 있다고 주장했다.

최 비서관은 “대한민국은 세계에서 가장 활기찬 민주주의 국가 중 하나로, 우리의 제도는 헌법과 법치주의, 시민의 자유로운 의사 표현에 기반하고 있다”며 “민주주의 쇠퇴의 신호가 아니라 민주적 회복력의 원천이자 자신감 있고 개방적 사회를 상징한다”고 설명했다.

이어 “(해당 칼럼은) 정치적 이견을 제도의 쇠퇴로, 일상적인 외교 활동을 동맹에 대한 약속(commitment)의 근본적 변화로 혼동했다”며 “현대 한국의 현실을 반영하지 못하고 미국의 가까운 동맹국 중 하나에 대한 신뢰를 훼손할 위험이 있다”고 비판했다.

최 비서관은 “이재명 정부는 출범 후 미국과 긴밀하게 협력해 한·미동맹을 강화하고 현대화해왔다”며 “안보와 경제 회복, 첨단기술·전략산업 등에서 협력을 넓혀왔다”고 설명했다.

특히 “한국은 미 고위 관계자들의 표현처럼 투자로 미국의 산업 부흥에 기여하고 공동 기술 경쟁력을 강화하며, 공동 방위에 더 큰 책임을 지는 모범적 동맹(model ally)으로 부상했다”고 강조했다.